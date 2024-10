'La Revuelta' de Broncano se hace eco del escándalo de las oposiciones de RTVE: así fue su pulla a través de un rótulo

La Revuelta ha cerrado la semana con pleno de victorias al alcanzar este jueves un 17,3% de share y una audiencia media de 2.286.000 espectadores con el aplaudido reencuentro entre David Broncano, Andreu Buenafuente y Berto Romero. El programa lideró su franja y fue lo más visto del día, según los datos de Kantar Media.

Como se ha contado en estas páginas, el formato ha demostrado ser un 'verso' suelto en La 1 al no contagiar el éxito que está teniendo al resto de la parrilla. Pero la nueva Resistencia también parece ir por libre por el atrevimiento que demuestra con ciertos contenidos.

Y lo es porque este jueves el espacio que presenta David Broncano se atrevió a mofarse de la propia TVE por el escándalo de las oposiciones, después de que la prueba tuviera que ser aplazada por la filtración de las preguntas. Una polémica que deja la imagen de la cadena pública muy perjudicada.

Todo sucedió cuando Broncano, Buenafuente y Romero rescataron el Words, el juego que hicieron célebre en el programa de Movistar+ Late Motiv. Cuando se nombró ganador al showman de TVE, el programa sobreimpresionó este rótulo que no tardó en viralizarse: "En TVE no se veía un concurso tan amañado desde las últimas oposiciones".

Pero esto no fue todo. Jorge Ponce sacó a relucir, con ironía y sarcasmo, la polémica que envuelve al rey emérito y sus reveladoras fotografías con Bárbara Rey. Aunque el tema llegó a formar parte del Telediario, no deja de ser noticia que, desde la cadena pública, se cargue contra el monarca de esta forma por primera vez.

Momento en el que 'La Revuelta' se hace eco del escándalo de las oposiciones de TVE en un rótulo

"Se ve que están saliendo unas grabaciones en las que habla con su amiga Bárbara y se están sacando de contexto", empezó a decir Ponce. "Estamos midiendo al Rey por la misma vara moral que al resto de las personas, y eso no tiene ningún sentido".

"A mí lo único que me jode de esto es que, como monarca nuestro, no tuviera la confianza para contarnos estas cosas. Si nos hemos enterado de mil movidas. ¿Ha habido acaso consecuencias? No te hemos juzgado moral ni legalmente. Cuéntanos las cosas, por favor Juan Carlos".

A continuación, Ponce continuó burlándose del emérito enseñando a los espectadores imágenes editadas. "Aquí está haciendo la cama. Y aquí está en Hacienda arreglando lo suyo", dijo sin poder evitar reírse. Hasta mostró un falso regalo "olvidado" de Juan Carlos de su aniversario con la reina Sofía.