Buenafuente irrumpe en plena entrevista de Broncano a Berto Romero: su reencuentro en la nueva 'Resistencia'

Este jueves, 10 de octubre, La Revuelta cerró la semana invitando a un viejo conocido de David Broncano, Berto Romero. Era la primera vez que el cómico acudía a la nueva Resistencia pero, tal y como destacó el presentador, hasta en ocho ocasiones estuvo en plató en la etapa de Movistar Plus+.

Romero entró y se sintió como en casa desde el principio. Tanto, que se permitió la licencia de merendar un caqui mientras charlaba tranquilamente con su colega. "Vi el primer programa, esperando a ver si descarrilaba el tren. Ya me quedé tranquilo y dije: 'Parece que bien", señaló, cuando el jiennense le preguntaba si había seguido el programa desde que desembarcó en Televisión Española.

"Luego he ido picoteando un poco", agregó Berto, reconociendo que para él no era posible verlo todos los días. Los reencuentros de Late Motiv no acabarían ahí. Tras unos minutos de conversación, haría su aparición en plató el tercero en discordia, el 'maestro' de David.

"El creador y emperador de Words [el juego que se creó en Late Motiv]... ¡Andreu Buenafuente!", gritó Romero, y su compañero de Nadie sabe nada salió a escena. "¡Ay, Dios mío!", exclamó Broncano, dándole un efusivo abrazo a su amigo. "Yo estaba por irme ya", aseguró un impaciente Andreu.

Acto seguido, el fundador de El Terrat destapaba unos mensajes que intercambió con el conductor andaluz el pasado 21 de agosto, en los que se interesaba por si estaba "nervioso" por su debut en la cadena pública. "Me contestó: '¿Qué tal? Estoy jugando al Words'. Eso es muy Broncano", reconoció Buenafuente.

Ni los videojuegos ni TikTok, el verdadero responsable de que toda una generación quede traumatizada. #LaRevuelta pic.twitter.com/X6jPYSdiaU — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 10, 2024

"España se rompía y el tío jugando al Words", bromeó el marido de Silvia Abril. Así, más avanzada la entrega de este jueves, Andreu Buenafuente quiso saber cómo llevaba David Broncano el tener el foco mediático sobre él constantemente, con "tanta guerra y tanta tontería".

"Estoy contento, está funcionando bien y la gente se lo pasa bien. Ve otros programas y también está bien", respondía Broncano, que recibió un sabio consejo de Buenafuente: "Esto es comedia, que no se te olvide". "Eso es lo que digo yo todos los días", zanjó el 'showman' de La Revuelta.

Que el espacio de La 1 "está funcionando bien" es una realidad y las cifras lo demuestran. Esta semana, La Revuelta ha hecho pleno de victorias en sus cuatro entregas. La visita de Berto Romero y Andreu Buenafuente obtuvo el mejor dato de la semana, un 17,3% de cuota de pantalla y 2.286.000 espectadores.