David Broncano vuelve a acordarse de Pablo Motos desde TVE: “Tiene que estar temiéndonos”

En El Hormiguero se habló durante el curso pasado de la posible llegada de David Broncano a La 1 para enfrentarse al programa en la misma franja horaria. Sin embargo, desde que La Revuelta ha abierto sus puertas en RTVE, desde el programa de Pablo Motos no han hecho ni bromas ni críticas sobre el enfrentamiento, ni han vuelto a decir cosas como que “Moncloa interviene para hacer daño a El Hormiguero”.

Sin embargo, en el programa de David Broncano, las menciones a Motos y su universo no han dejado de sucederse. El primer día, Grison lucía un tatuaje con la cara del presentador valenciano, y al día siguiente, Nawja Nimri le daba ánimos asegurándole que “estás a esto de barrerle” y que el de Trancas y Barrancas “creo que está temblando”.

Y este miércoles, el nombre de Pablo Motos ha vuelto a sonar en el Teatro Príncipe Gran Vía, como parte de una ironía que ha soltado Broncano sobre el nuevo juego que se habían inventado. Todo comenzó con Sergio Bezos presentando a David al espectador que vería la entrega desde el bidé, y también al que estaba en la “playa”, la tumbona que hay en la primera fila.

“Hemos hecho una cosa que está bastante guapa. Estamos jugando a adivinar nuestras temperaturas corporales”, comenzó a exponer Sergio Bezos desde el patio de butacas. “Tenemos un termómetro e intentamos adivinar la temperatura que tiene diciendo tú qué temperatura que crees que tienes”, añadía.

Ante esto, David Broncano no pudo aguantarse. “Impresionante para televisión... Tiene que estar Pablo Motos temiéndonos como un demonio...”, aseguraba el presentador, provocando la risa y aplausos por parte del público.

El lunes va Johnny Depp a El Hormiguero y nosotros traeremos a Jorge AKA El Virgen.



Este programa es una auténtica basura, no sé qué hacéis viéndolo pic.twitter.com/JMHdn8bYRo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 17, 2024

Tras esto, Broncano siguió hablando con Jorge, que ocupaba el privilegiado lugar de la playa. Tal como recordaron, en el pasado, fue de público a La Resistencia, y estuvo en el bidé, “y me diste pase VIP y vine otra vez”. Sergio Bezos recordó que, en el pasado, contó que era virgen, y querían saber si “de la última vez su vida ha cambiado”. Algo que negó. “No me mantengo (virgen), es que no consigo...”, le reconocía al presentador, que no podía aguantarse la risa.

“Me podíais dar diez minutos de sección”, llegó a proponer Jorge, con mucha simpatía. Broncano preguntó si hablaba de una sección de lunes a viernes, y que para “la mierda” que hacen en el programa le daba lo mismo. Tras esto, Jorge acordó con Broncano y con Ricardo Castella que regresará el lunes. “El lunes, vienes, te pagan y cuentas lo que has hecho”, le propuso el presentador, que acabó cerrando el trato con un apretón de manos.