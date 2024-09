Najwa Nimri desvela en 'La Revuelta' la razón por la que nunca ha visitado 'El Hormiguero': “Dirán que no”

Tras el éxito de su primer programa, La Revuelta comenzó esta segunda entrega con David Broncano agradeciendo los buenos datos cosechados. “Algún segundo encima de El Hormiguero habremos hecho, es muy difícil”, bromeaba el presentador, asumiendo su derrota, a pesar del buen dato firmado. Lo que entonces no sabía es que, más adelante, volvería a hacerse referencia al programa de Pablo Motos.

Y así, tras charlar con Jorge Ponce y con Valeria Ros, Broncano recibió a Najwa Nimri, la invitada de la noche, quien ya había estado en el pasado en La Resistencia. En este caso, la también cantante acudía a promocionar Respira, la nueva serie que ha estrenado en Netflix, y que se sitúa en la actualidad entre lo más visto de la plataforma en nuestro país.

Najwa comenzó su charla con David diciéndole que tenía pendiente traerle un regalo, una corbata, de Valentino. “No llevo corbata ya, porque soy un chaval”, le aseguraba el presentador. “En La 1 vas a tener que llevar, aquí vas a tener que llevar”, le advertía ella. “Pues ya llevamos aquí dos días y esto es un vertedero”, bromeaba David.

Broncano le preguntó si vio el programa del día anterior, y Nimri dijo que no, pero que era consciente de los buenos datos obtenidos. “Estás a esto de barrerle, a esto”, le aseguraba al presentador. “Mañana haremos la mitad de audiencia de ayer...”, vaticinaba el conductor de La Revuelta. “Pero por mí, igual el siguiente día con un futbolista...”, corregía la intérprete.

“Yo no quiero meter cizaña, leña, pero yo creo que está temblando”, insistía Najwa, y despejando las dudas: hablaba de Pablo Motos. “Una sutileza: nombre y apellidos”, decía David sin poder aguantarse la risa.

“ Estoy vetada”

“Ahora tendrás que ir a hacer promoción allí”, le deslizaba Broncano. “No, no me llevan. Estoy vetada”, admitía entre risas la actriz de Respira, asegurando que no la llevan “a sitios respetables”. Entonces Grison aprovechó para enseñar el tatuaje del presentador valenciano que se hizo el día antes.

“¿Estás cancelada?”, quiso saber entonces David Broncano. “No, no me llevan”, insistía la artista. El presentador quiso saber si ese presunto veto fue “a raíz de algo”. “De no haber querido ir la primera vez. Yo creo que es por eso, pero dirán que no”, aseguraba la actriz. “Eres muy cuca. No fuiste y ya dijeron, pues ya...”, finalizaba el presentador, antes de cambiar de tema.