Ilia Topuria se sincera sobre la derrota en ‘El Hormiguero’: “Pierdo muchas batallas con mi mujer”

Ilia Topuria, el primer campeón español de la UFC, ha regresado este martes a El Hormiguero de Antena 3. Su objetivo: presentar junto a Pablo Motos su próxima película, Topuria: Matador, que mañana se preestrena en Madrid, y que llega a los cines de toda España el próximo jueves.

La charla comenzó con Pablo Motos echándole flores: “Haces todo, y lo haces todo bien, cabrón. ¿Hoy has entrenado?”, le preguntaba. “Por supuesto, esta mañana hice mi entrenamiento y después he tenido muchos compromisos, haciendo la promoción para la película”, revelaba el deportista. Sobre eso, el presentador deslizó cómo hace unos días entrenó con él “y parecía que había hecho la mudanza de Tamara Falcó”.

Para la puesta de largo de este largometraje de corte biográfico, Ilia ha explicado que no quería que el público no se sintiese arropado, y por ello, van a regalar algunas entradas a los que estén allí, en Callao, en Madrid, “y va a estar divertido. Otro sueño hecho realidad: compartir mi historia con la gente”, sentenciaba.

Sobre la película, Topuria detalló que “van a ver todo lo que quieren saber de mí, cómo lo hago, cómo trabajo mi fuerza de voluntad, cómo sufro, todo lo que no se puede ver en una entrevista. Una película inspiradora para encarar la vida”. El proyecto arrancó hace dos años, pero no fue un camino fácil: “Me decían que no iba a ser posible, cuando hablábamos con los distribuidores y los cines”, recordaba.

Tras recordar una anécdota con el productor, al que le dijo “yo no voy nunca a perder”, Pablo Motos le soltó una pregunta complicada: “¿Alguna vez te han derrotado?”. Con mucha deportividad, Ilia Topuria reconoció que sí. “Fuera del octógono, muchas veces. Pierdo muchas batallas con mi mujer, créeme”, le confesaba al valenciano.

Ilia Topuria junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. null

“No odio al rival”

Pablo Motos destacó de la película cuando está con sus entrenadores emulando una pelea con Volkanovski, al que venció para ser campeón de la UFC. “La pelea es cirugía fina, es como el ajedrez”, valoraba el presentador, que aclaraba que la pelea no consiste en darse golpes y ya está.

En ese sentido, Topuria reflexionó cómo la gente puede tener una percepción de que “nos odiamos o tengo algo en contra de mis rivales. Por lo que tú has dicho, el verdadero guerrero no odia al que tiene enfrente, sino que ama al que tiene detrás”, aseguraba. Y así, cuenta que él pelea por dar una buena vida a su familia, entre otras cosas.

Topuria también se sinceró sobre cómo en la película han dejado “partes feas” en las que no se reconocía. “Me he visto en muchos momentos que digo: no soy así. Pero meditando digo: soy yo el que está diciendo todo esto. Muchas veces pensamos que somos unos caramelos, pero en dos años trabando ves que no es así y cuesta enfrentarte a esa realidad. La película me ha ayudado a cambiar muchas partes de mi vida”, le contaba a Motos. Y también aclaró que en la UFC se encarga de hacer que sus peleas parezcan un show, pero que él no ejerce de showman, sino que “simplemente, trato de ser yo”.