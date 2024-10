Ni machismo ni racismo: el tirante debate de Broncano y Paz Vega a raíz de la nueva pregunta de 'La Revuelta'

Este lunes, tras la aparición sorpresa de Sonia y Selena, Paz Vega fue la encargada de abrir la semana en La Revuelta. La sevillana presentó la película que supone su debut como directora, Rita, una cinta que tiene como trasfondo las vivencias de una niña en el Sevilla de la década de los ochenta.

Sin embargo, más allá de la promoción, la actriz no se libró de las preguntas clásicas de David Broncano y tampoco de la nueva, la que ha incorporado en esta etapa en Televisión Española. La invitada fue reticente a contestar esta última. Es más, la cuestionó.

"¿Me vas a hacer las tres? ¿La del machismo y el racismo también? ¿La nueva?", preguntaba Paz, mientras Ricardo Castella, desde su estrado, aseguraba que la entrevistada traía "preparada" su respuesta. "No, no la tengo pensada porque no la voy a responder", soltó, tajante, Vega.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Paz decidió reflexionar acerca de esta cuestión: "Hay algo que me preocupa. He estado viendo el programa, para saber a qué venía, y es curioso cómo la mayoría de los invitados, si no todos, prefieren admitir que son un poquito machistas. Todos prefieren admitirlo, aunque sea un poquito".

En un primer momento, el presentador jiennense le daba la razón y señalaba que la proporción estaba, quizá, en un 70-30. "Es que eso es peligroso. Admitir ser un poquito machista es admitir que el hombre está un poquito por encima de la mujer. Eso hay que eliminarlo", opinaba la artista.

Paz Vega suma un nuevo punto de vista a la pregunta de si eres más machista o más racista. #LaRevuelta pic.twitter.com/fCprglGjUg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2024

No parecía que Broncano quisiese discutir, aunque defendió que el objetivo de la pregunta era justamente ese, "debatir". "A ver, que sé que estamos en un programa de humor y es maravilloso, pero admitir eso es algo que no se puede admitir. Además, que os ve más de media España", insistía Paz.

"Tampoco es admisible pensar que una raza está por encima de otras", contraatacó el conductor de La 1. "¡Claro! Ninguna de las dos cosas", aclaró la intérprete de producciones como 7 vidas, El Continental o La casa de las flores.

"Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se cancela la pregunta?", quiso saber David, en tono jocoso. Ella "lo dejó" en el aire, antes de pasar a abordar las siguientes preguntas de la nueva Resistencia: "Creo que se puede hablar de otras cosas. Esto es una propuesta. Yo aquí ni pincho, ni corto".