El 'palo' de Boris Izaguirre a David Broncano desde TVE: critica sus "chistes machistas" sobre el emérito y Bárbara Rey

Este jueves, 10 de octubre, el primer bloque de debate de 59 segundos versó sobre los nuevos audios de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, en los que el emérito reconoce infidelidades hacia la reina Sofía. Estos documentos, sumados a las informaciones que han ido apareciendo en los últimos años, van deteriorando poco a poco su imagen.

Y preguntando por la imagen de Juan Carlos I quiso Gemma Nierga arrancar la tertulia, en la que participaron Boris Izaguirre, Pilar Eyre, Màrius Carol Pañella, Joaquim Bosch, José Luis Ortega y Javier Chicote. El primero en ser interpelado por la presentadora de La 1 fue el venezolano.

"¿En qué ha cambiado vuestra imagen del rey, después de escuchar estos audios? Boris", le preguntaba Nierga. "No, para nada ha cambiado. Es verdad que aportó mucho a la democracia, pero no ha podido escapar de un drama generacional, que es pertenecer al patriarcado y defender el machismo", respondió Izaguirre.

Boris reconoció que "pensaba que el rey cambiaría cuando pidió perdón" por las imágenes que trascendieron en 2012, de Juan Carlos cazando elefantes en Botsuana. "Pensaba que lo estaba pidiendo en serio. Luego hemos descubierto que no es así. Cuando le preguntaron en Sanxenxo y podía dar explicaciones por su conducta, por haberse marchado a un paraíso fiscal, no lo hizo", recordó el comunicador.

"Ahí también me di cuenta de que no había cambiado", señaló Izaguirre, que insistió en el carácter "machista" de todo este entramado entre el emérito y la 'vedette'. Para darle mayor énfasis a su argumentación, el tertuliano del formato de Warner Bros ITVP hizo lo inesperado: criticar a su telonero, La Revuelta. Un programa del que, además, fue colaborador entre 2020 y 2022, cuando se emitía en Movistar Plus+.

"Por ejemplo, venimos de ver La Revuelta. Hace unos minutos, estaban contando chistes machistas. Toda la historia del rey para mí es como un chiste, de esos que estaban contando en La Revuelta, pero me alegra pensar que la generación que la ve está alejada de ese machismo y ese patriarcado", sentenció Boris.

Izaguirre no llegó a concretar a qué "chistes machistas" se refería, pero la sección de Jorge Ponce de este jueves trató sobre el rey Juan Carlos I y la filtración de estos audios. El comentario del socio de David Broncano fue el siguiente: "Es el que trajo la democracia a España después de 40 años de dictadura. Es hijo de reyes en Navarra, Italia, Francia... ".

"Eso es para estar como unas maracas. A mí no me extrañaría que Juan Carlos en algún momento hubiera intentado incluso mover cosas con la mente. En plan: '¡Ese vestido, abajo!", bromeó Ponce, en clave irónica.