Gemma Nierga: "No sé qué público voy a recibir de Broncano. Si se quedará o no cuando vea a Óscar Puente"

Vuelve el debate político y social al 'prime time' de La 1. 12 años después, 59 segundos regresa a Televisión Española este jueves, 19 de septiembre, a las 22:50 horas. Lo hará con Gemma Nierga como maestra de ceremonias y con un invitado que no puede estar más de actualidad: Óscar Puente, ministro de Transportes.

La esencia del formato de Globomedia (The Mediapro Studio) sigue intacta: los contertulios tendrán tan solo un minuto para expresarse en sus intervenciones. Una vez pasado ese tiempo, el micrófono se les bajará automáticamente. El tiempo es el mismo para cualquiera de los 185 ciudadanos que realicen sus preguntas desde las gradas del público.

BLUPER ha acudido a la presentación del programa en los míticos estudios de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. Desde allí se emitirá el espacio, con una Gemma Nierga que juega en casa, pues cada mañana presenta el magacín Cafè D' Idees para RTVE Catalunya.

En su conversación con este periódico, Nierga se toma la vuelta a televisión nacional como un reto en el que priman "la emoción, la ilusión y las ganas de que llegue el día" por encima de "los nervios": "En todas las etapas, los nervios se han apoderado de mí. Ahora sé que lo sabré hacer, que controlo el formato. No dejo que los nervios se apoderen de mí".

"Ojalá hagamos un buen debate, que tenga ritmo. Ojalá no se me pierda ninguna frase. En un programa en directo, tienes que estar atento por si el ministro dice algo y poderle repreguntar. Eso es lo que me obsesiona ahora. También, que la gente del público tenga representación. Que a la una de la mañana, cuando acabemos, el mayor aplauso nos lo demos a nosotros mismos. Siempre he sido de buscar la satisfacción de todo el equipo", asegura la comunicadora.

La presentadora Gemma Nierga RTVE

Y es que ahora el horario de máxima audiencia en La 1 solo significa una cosa: tener como telonero a David Broncano. Para Gemma, la herencia de espectadores que reciba 59 segundos de La Revuelta es toda una incógnita: "No tengo ni idea. De si ese público de Broncano se va a quedar o no cuando vea a Óscar Puente. Yo no me atrevo a pronosticar nada. Ojalá vaya bien y el programa dure. Si no, pues no pasa nada".

Cabe recordar que el programa, en su momento presentado por Mamen Mendizábal, Ana Pastor o María Casado, fue retirado de parrilla en abril de 2012 por su bajos datos. Eso sí, en sus mejores temporadas, las dos primeras, promedió casi un 19% de cuota de pantalla.

"No soy ingenua. Sé dónde estoy y, por lo tanto, habrá que tener una buena audiencia. Y la tendremos"

"No he preguntado a TVE si estaría contenta con un 7% o con un 17%, no lo sé. Ojalá haga un buen programa. Yo lucho contra mí misma", reconoce la conductora de la pública. Al mismo tiempo, no es "ingenua": "Sé dónde estoy y, por lo tanto, habrá que tener una buena audiencia. Y la tendremos".

Enfrente, rivales de los que se diferencia bastante el formato de actualidad: la gala principal de Gran Hermano en Telecinco, el cine de Antena 3 y laSexta e Iker Jiménez con su Horizonte en Cuatro. Una oferta coral para un jueves por la noche en el que, por ahora, gobierna el 'reality' de convivencia.

Debate con tensión, pero respetuoso

59 segundos se estrenó el 4 de octubre de 2004, en una España con una realidad distinta a la que tenemos hoy en día. Ahora, la periodista prefiere quitar a hierro a ese momento de polarización política máxima, que obviamente tiene su reflejo en las tertulias televisivas.

"Me he mirado momentos del antiguo 59 segundos y... ¡Cómo discutían! Se les bajaba el micro y se comían la mesa. Voy con la idea de que el debate sea muy vivo, que tenga tensión, pero que se respeten los tiempos y que todos puedan dar su mensaje. El formato lo permite, al ser 59 segundos. Si alguien los consume, habrá otro que seguirá teniendo 59. Esa ronda no va a terminar hasta que no se consuma su tiempo", afirma Nierga.

⏳ ¿Te imaginas donde podemos llegar en menos de 1 minuto?



Mañana, a las 22.50 h, @GemmaNierga lo demuestra en el regreso de #59segundos. pic.twitter.com/tANNHvxbzq — La 1 (@La1_tve) September 18, 2024

Gemma aclara, además, que no habrá bloques de humor en el programa. En las primeras tandas, cómicos como Miki Nadal realizaban gags, aunque la idea acabó desechándose por no encajar con el tono del espacio. Lo que sí asegura la catalana es que habrá momentos de distensión, de "buen humor".

La presencia de Berto Romero y Andreu Buenafuente en la primera entrega es la mejor "declaración de intenciones". "Lo hemos tenido todos muy claro. Hay vídeos que acompañan al debate y tienen un punto de humor muy inteligente. No los he creado yo, ni he participado en ellos. Sí RTVE y Globomedia, y están muy bien", comenta Nierga.

"Voy con la idea de que el debate sea vivo, que tenga tensión, pero que se respeten los tiempo, que todos puedan dar su mensaje"

En definitiva, el país no ha cambiado tanto, según Gemma. Para muestra, un botón. O uno de los pilotos que ha grabado de 59 segundos: "En el programa de la vivienda, hay un reportaje en el que la gente dice: 'No puedo pagar el alquiler'. Ese reportaje tiene 20 años. Lo que vamos a hacer es mirar cómo éramos hace 20 años y traerlo al debate de ahora".