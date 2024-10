David Broncano celebra el nuevo horario de ‘La Revuelta’: “¡Hoy no vamos contra ‘El Hormiguero’!

La 1 de RTVE ha vivido un martes atípico en su prime time este 15 de octubre. La emisión del partido de fútbol de la selección española, que logró el pase a los cuartos de final de la Nations League tras imponerse 3-0 ante Serbia, provocó cambios en su parrilla habitual. Así, el talent show La bien cantá se ha trasladado a la noche del sábado, y el horario noctuno, tal como ya estaba previsto, lo ocupó La Revuelta, que empezó más tarde de lo que tiene acostumbrado al público. En concreto, la cabecera entró a las 22:41 horas.

Este cambio horario trastocó a David Broncano, el presentador del formato, que se graba, como es sabido, en falso directo. Eso no impide, sin embargo, que todos jueguen con la hora como si realmente se estuviese dando el directo. “Hoy en uno de los programas, en el mes y medio que llevamos, uno de los programas más españoles que ha habido. Porque, a esta ahora, ya ha jugado la selección española, ¿no? con un resultado increíble”, deslizaba el de Jaén.

Esto provocaba la risa del público, pues cuando se grabó la entrega de hoy, todavía no se podía conocer el resultado del encuentro. Es más, normalmente sus grabaciones arrancan sobre las cinco de la tarde, cuando el partido no había ni comenzado a disputarse.

“He echado un poco de menos a Lamine Yamal...”, deslizaba Grison, jugando con la fantasía de que ha visto el partido. “¿No ha jugado, no?”, preguntaba Broncano, dando a entender que desconoce la lesión del futbolista que le ha impedido estar convocado. “Luego viene un señor que es un analista deportivo muy bueno...”, añadía el presentador.

En ese momento, David Broncano se percató del cambio de horario. “¡Es que hoy, esto no lo había pensado, Ricardo! ¡Es más tarde! Hoy son ya las... ¿Las once, tanto?”, preguntaba. Ricardo Castella le apuntaba que serían las 22:40 horas, y ante esto, el presentador tuvo una particular reacción. “¿Once menos veinte? Hoy no vamos contra El Hormiguero y el Intermedio y tal. ¿Hoy contra quién vamos, qué hay a esta hora? ¡Gran Hermano! ¡Ese rival es duro!”, exclamaba.

Ricardo Castella bromeaba con el hecho de que el reality es “un programa donde un montón de gente hace lo que le da la gana, como nuestro público...”. Para conocer las tramas de la casa de Guadalix de la Sierra, Broncano preguntó si alguien del público veía Gran Hermano, para que le contase un poco. Una chica le explicó que “Nerea y Luis están enfadados” porque “ella es muy tóxica”. “Eso nos quita audiencia, Ricardo”, terminó diciendo Broncano, antes de cambiar a otros asuntos.