María Galiana revoluciona 'La Revuelta': su terrorífico regalo a Broncano y su respuesta a las preguntas clásicas

Fue una de las últimas invitadas de La Resistencia en Movistar Plus+ y no podía faltar en la nueva etapa del espacio en Televisión Española. María Galiana cerró la semana en La Revuelta, haciendo gala de la buena sintonía que ha tenido siempre con David Broncano.

Lo primero que dejó a cuadros al presentador y a todo el público del Teatro Príncipe de Gran Vía fue el obsequio que Galiana decidió llevar al programa: "He traído una cosa, pero no es un regalo. Respecto a esa cosa, tengo que contarte una historia previamente".

El semblante de Broncano, hasta ese momento relajado y jocoso, cambió al instante: "Qué tensión". "Ustedes saben que de hoy a 15 días, es Halloween. Lo que traigo está relacionado con Halloween", introdujo la mítica Doña Herminia de Cuéntame cómo pasó.

Para poner en contexto a los espectadores, María dejó claro que le fascinaba la historia de María Estuardo, reina de Escocia que fue decapitada por conspirar contra Isabel I de Inglaterra. Un papel que a la andaluza le hubiera encantado interpretar en su carrera.

"Es el papel que me hubiera gustado interpretar, de verdad. Desde chica, chica. Casi 80 años después, he interpretado un papel que no es la madre de un rey, sino de la de un pringado que intenta, con sus amigos, quedarse con el botín de la mafia china de Barcelona", explicó la actriz, sin que David entendiese demasiado a dónde quería llegar.

No creo que se haga mejor promo en la historia del programa. Esta performance no se va a igualar nunca. #LaRevuelta pic.twitter.com/ftsk34grwy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 17, 2024

"Claro, le sale todo mal. Los chinos se vengan. Entre otros, de la madre de este cabecilla, que no es la madre de un rey, sino de este pringado. Y le cortan la cabeza. A mí me han cortado la cabeza", prosiguió Galiana, sacando de una caja una máscara de su cabeza decapitada.

El conductor de La 1 y el aforo estallaron en gritos de asombro. "Esta cabeza es la protagonista de la película que acabo de hacer", aclaró María sobre Sociedad negra, la nueva cinta de protagoniza la sevillana y que se estrena este mismo viernes, 18 de octubre.

Las preguntas clásicas

"Es de la mejores promociones que se han hecho en mucho tiempo", admitió Broncano. Minutos después, tras un rato más de conversación, tocaba que María Galiana respondiese a las preguntas clásicas. Acerca del dinero, la artista negó tener un patrimonio acaudalado porque había hecho "viajes" y se había comprado "una serie de casas".

"Yo tengo la fortuna en el ladrillo, como decía David Bisbal", señaló Galiana. Respecto a sus relaciones sexuales, María recordó su anterior visita a La Resistencia, donde aseguró que sus nietos le habían regalado un Satisfyer. "A mí la imaginación se me va a otras cosas, usar eso requiere concentración. La concentración yo la tengo sobre mi papel de actriz", zanjó Galiana.