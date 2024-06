La sorprendente respuesta de María Galiana a la pregunta del sexo en 'La Resistencia': "No necesito ir a 'Juan y Medio"

Tras el final de Cuéntame cómo pasó, María Galiana sigue incombustible y se ha embarcado en una nueva aventura, la obra de teatro La reina de la belleza. Este es el proyecto que fue a presentar este lunes, 10 de junio, a La Resistencia, donde compartió una divertida conversación con David Broncano.

Galiana aseguró que, gracias a este trabajo, está dejando de ser "la abuela de España", el apelativo por el que todo el país la conoce, por la serie de la familia Alcántara. Actualmente, la actriz se encuentra en una época más tranquila, si bien se quejó de que "ni Juan y Medio" la llama para buscarle "un novio".

"He ido a hablar con él, como estoy hablando contigo, pero no al programa", aclaró la invitada a Broncano, que no daba crédito. Poco después, el presentador de Movistar Plus+ avisaba: "Ahora después te tendré que preguntar por eso, María, lo siento".

"¡No! La última vez que estuve aquí ya te aclaré cómo solucionaba yo el asunto. ¿Te acuerdas?", saltó María, respondiendo a la pregunta antes de que David pudiese formulársela siquiera: "Me preguntaste qué me iban a echar los Reyes y yo te dije que un Satisfyer".

El jiennense quiso saber si Sus Majestades habían accedido y la contestación de Galiana no pudo ser más clara: "Yo no necesito ir a 'Juan y Medio". Tras las carcajadas del público y del propio conductor, la artista daba más detalles sobre este regalo: "Mis nietos me regalaron dos cosas. Eso y un reloj por si me caigo, de esos que tienen GPS".

María Galiana y David Broncano, en 'La Resistencia' Movistar Plus+

"El reloj me localiza, yo no tengo ni que llamar. Me doy el batacazo por la calle y el reloj llama a quien tenga que venir a por mí", relató María, mientras el comunicador bromeaba relacionando ambos presentes: "Además, si estás mucho rato usando el Satisfyer, puedes ver qué hora es. Hay veces que eso te nubla el criterio y ya no sabes si es de noche o de día".

Evita la cuestión del dinero

Tocaba pasar a la siguiente pregunta clásica, la del dinero. En este punto, María Galiana fue más prudente, esquivando decir la cantidad de dinero que tiene en la cuenta bancaria. "Esa ya te la contesté también", afirmaba la entrevistada.

Los nietos de María Galiana sabían que ese Satisfyer iba a tener kilómetros. No está mal pensado el segundo regalo. #LaResistencia pic.twitter.com/6AnJeBCGaw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

"Pero han pasado cuatro o cinco años, María", insistía David Broncano. "Sí, claro, en eso estaba pensando yo. Para que se enteren mis hijos", zanjó la sevillana. Broncano optó por no insistir más: "Pues respondido todo".