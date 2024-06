La extraña pregunta a Lorena Castell en 'La resistencia' que sustituye a las clásicas del sexo y el dinero

Lorena Castell, en 'La resistencia' Movistar Plus+

Lorena Castell fue la invitada de este miércoles, 5 de junio, a La resistencia. La 'show woman' acudió al programa de David Broncano para charlar sobre su espectáculo Bingo para señoras, que lleva años triunfando en el teatro Florida Park de Madrid.

En mitad de la entrevista, el presentador de Movistar Plus+ le dio a elegir entre pasar a la parte de promoción o abordar otras cuestiones: "¿Quieres que ponga un vídeo o que te haga unas preguntas genéricas?". La humorista se decidió por lo segundo, sin adivinar por dónde le saldría el jiennense.

"Vale. ¿Qué embutido serías?", soltaba, con toda la normalidad, Broncano. La ganadora de MasterChef Celebrity en 2022 lo tenía bastante claro: "Yo es que soy muy ibérica. Sería el jamón". "No, pero el jamón no es embutido, porque no está embutido en nada", corrigió el conductor.

"Pues, ya que soy catalana, diría que la 'llonganissa'", respondió Castell, desconcertando un poco a su compañero. Y es que este desconocía la diferencia entre la longaniza y la butifarra, y la entrevistada, a pesar de ser catalana, también: "No lo sé, ahí me has pillado".

Por esta razón, el futuro comunicador de Televisión Española preguntó si entre el público había alguien de Cataluña que pudiese iluminarles. Estaban de suerte, pues una mujer de Salou lo explicó, no sin antes hablar un poco de catalán con Lorena.

David Broncano, presentador de 'La resistencia' Movistar Plus+

"Están hablando en élfico", bromeó David Broncano. Ya sí, la de Tarragona señaló que la butifarra puede ser blanca o negra, y es un tipo de embutido. La longaniza es lo que fuera de Cataluña se conoce como "la salchicha del Payés". "Vale, pues entonces soy una butifarra", aclaró Castell.

"Lo de la salchicha del Payés no se ha dicho aquí en la vida", apuntaba Broncano, antes de que la mujer del público añadiese que en el resto de España se trataba, simplemente, de "una salchicha de carnicería".

Después de agradecer a la chica su colaboración, David no quedó del todo conforme con la contestación. Así, se encomendó a la página Yahoo Respuestas para encontrar una segunda opinión.

Al parecer, como exponía el buscador, "la butifarra solo lleva sal y pimienta, además de tender a ser más magra. La longaniza puede llevar condimentos y tiende a ser más grasa". "Yo es que soy muy 'grasiosa'", contestaba Lorena Castell, entre risas, antes de pasar al siguiente tema.