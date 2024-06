Agreden a Jaime Caravaca, excolaborador de Broncano, en plena actuación por unos comentarios pedófilos

Impactantes imágenes las que han trascendido de un show de Jaime Caravaca, excolaborador de La resistencia. El humorista ofrecía su actuación con normalidad hasta el momento en que un hombre, sin previo aviso, se subía al escenario y propinaba una bofetada.

"Este es el que ha hecho comentarios pedófilos de mi hijo. ¿Eh, basura? Dímelo a la cara. Ahora, dímelo a la cara", le gritaba el espontáneo a Caravaca, reproduciendo la respuesta que le dio el cómico a una foto con su hijo de tres meses.

"Perdonad, ¿eh? Lo siento. Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses. Eso tiene unas consecuencias", aseguraba este hombre, mientras Jaime le pedía tranquilidad: "¿Podemos hablar, tío?".

Sin embargo, el agresor no atendía a razones y se volvía a acercar y a darle un segundo cachetazo. En el fragmento, que se ha hecho viral al ser compartido por Ceciarmy, puede verse a más personas rogándole tranquilidad a este hombre. En vano, por supuesto.

La persona que agredió al antiguo rostro de Movistar Plus+ no es precisamente anónima. Se trata de Alberto Pugilato, activista de extrema derecha y líder de la banda Pugilato. Lejos de arrepentirse, el cantante celebró la agresión en redes sociales.

El cómico Jaime Caravaca hizo comentarios sobre un bebé de 3 meses. El padre se presentó el medio de su show y se enfrentó a él pic.twitter.com/slkY7yQJTP — ceciarmy (@ceciarmy) June 3, 2024

"Solo soy un padre que defiende a sus hijos. Siento paz", escribía, citando el vídeo de la bofetada. Más tarde, compartía con sus seguidores su particular celebración, con una contundente cena: "Saboreando el trabajo bien hecho. Muchísimas gracias a todos los que os habéis solidarizado conmigo y con mi familia".

Su despido de 'La resistencia'

En julio de 2021, Jaime Caravaca comunicó a través de Instagram que su periplo en La resistencia había terminado: "Adiós, resistentes. Dejarse la piel a diario por algo cada día no siempre es suficiente. He sido despedido de La resistencia, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño. Ha sido un honor".

"Esta semana he sido despedido, o me han echado, o ya no cuentan con mis servicios en La resistencia... Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo", aclaraba Caravaca, siendo su humor negro probablemente la razón del cese.