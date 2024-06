El hueso duro de roer que tendrá la primera gala de 'Supervivientes All Stars': la fecha de estreno en Telecinco

La temporada televisiva está a punto de terminar, y las cadenas ya comienzan a desvelar cuáles serán sus bazas para este verano, marcado por la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de París. Telecinco, en su caso, irá a por todas con una edición especial de Supervivientes tras un curso cuyas audiencias siguen estando muy por debajo de las expectativas.

Supervivientes: All Star nace con el objetivo de rendir homenaje al formato por sus 20 años en Telecinco, pero también tiene la aspiración de ser una alternativa al fútbol de La 1. Para ello, el reality que ahora produce Cuarzo contará con rostros con tanto tirón como lo son Adara Molinero o Sofía Suescun, y otros más polémicos, como Olga Moreno.

Hasta ahora, la audiencia tenía claro que Jorge Javier Vázquez sería el encargado de pilotar las galas, mientras que Sandra Barneda se pondrá al frente de los debates las noches de los domingos. Laura Madrueño continuará desde Honduras. Pero, ¿cuándo acaba la presente edición y cuándo empieza el All Stars?

Los plantes de Telecinco para su buque insignia ya están claros. Según ha informado Vertele y ha confirmado BLUPER, Supervivientes 2024 terminara el próximo martes, 18 de junio. Es decir, al reality sólo le queda una semana de emisión y cuatro galas, contando la de esta noche, por delante.

Por lo tanto, la agenda de Supervivientes queda de la siguiente forma. Este jueves 13 se realizarán las últimas nominaciones, una vez que se sepa el nuevo eliminado, con Marieta, Gorka, Blanca en la cuerda floja. El domingo 16 se celebrará la semifinal, donde habrá un nuevo expulsado. Finalmente, el martes 18 tendrá lugar la gran final y la audiencia sabrá quien sucede a Bosco Martínez-Bordiú.

El peor rival posible

No habrá tiempo para un respiro porque de forma inmediata arranca el All Star. Será el jueves 20 y con la principal novedad de que los concursantes estarán en el plató y no en Honduras, tal y como señala el medio anteriormente citado. Alejandro Nieto y Lola han sido los últimos nombres confirmados por Telecinco.

El estreno de esta edición especial competirá con un hueso duro de roer. Ese mismo día, España juega su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa. Y no se trata de un choque sin más, pues la selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará a Italia.

El encuentro dará comienzo a las 21.00 y concluirá al filo de las 23.00 en La 1, que se asegurará una audiencia millonaria. Esto hará que de algún modo Supervivientes All Stars se vaya a resentir. La primera parte de la gala competirá directamente contra el partido de España. Y todo apunta a que también lo tendrá difícil después, donde el postpartido suele atrapar a muchos espectadores.