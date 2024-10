Isabel Jiménez, conmovida tras el discurso de su amiga Sara Carbonero: "He llorado todo lo que tenía que llorar"

Sara Carbonero (40 años) se ha convertido en una de las protagonistas de la semana. El pasado miércoles, 16 de octubre, recibió un significativo premio en la gala benéfica ELLE x Hope y pronunció un aleccionador discurso que emocionó a todos. Especialmente, a aquellos que siguieron de cerca su tránsito por el cáncer. Una de ellas, su gran amiga Isabel Jiménez (42), quien estuvo presente en el acto y, un día más tarde, se ha dado cita en otro evento que también daba visibilidad a la enfermedad.

Este jueves, 17 de octubre, la periodista acudió al mercado solidario Rosa Market, organizado por Solán de Cabras con la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, donde habló abiertamente, y todavía conmovida, sobre el discurso de Sara Carbonero.

"Son días de mucha emoción", confesó ante los micrófonos de Europa Press. "He llorado todo lo que tenía que llorar, han sido días intensos porque yo sé lo que significaba para ella dar ese paso", añadió Isabel Jiménez.

Cabe puntualizar que horas antes de este evento, la periodista se rompió a llorar en directo por el mismo motivo. Durante la emisión de Informativos Telecinco, la presentadora no pudo evitar las lágrimas cuando volvió a escuchar, esta vez a través de la pequeña pantalla, el conmovedor discurso de su amiga.

Durante su asistencia al mercado solidario Rosa Market, Isabel Jiménez confesó que se ha emocionado mucho más "porque sé lo que le ha costado, lo que hay detrás". "Yo leo mucho más allá", aseguró.

La comunicadora, que calificó el discurso de su amiga como "muy emocionante", aseguró que el mensaje de Sara Carbonero "fue una revelación de lo que a lo mejor la gente no imaginaba". En esta línea, añadió: "Muchas veces piensa 'ha tenido un diagnóstico y ya está', pero ayer ella dio muchas claves de lo que es convivir con esta enfermedad".

Isabel Jiménez ha acompañado a la manchega en sus momentos más duros y así lo reconoció la propia Sara en su conmovedor discurso. "La persona que más horas de hospital ha compartido comigo", expresó Carbonero en referencia a Isabel Jiménez.

El discurso

Cinco años después de conocerse su diagnóstico, la periodista deportiva habló por primera vez, abiertamente, de su cáncer. El pasado miércoles confesó que para ella no era fácil recoger el galardón, "no por lo que significa", como comentó, sino por tratarse de la primera vez en la que hablaba "a corazón abierto y públicamente" sobre su enfermedad.

"Cáncer, una palabra de la que he huido durante años", expresó Sara tras romperse a llorar. Muy emocionada, la periodista continuó: "...Y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad". Carbonero reveló que le "ha costado tiempo aceptar, comprender que esto es una carrera de fondo" y que ella siempre va a ser una paciente oncológica.

El apoyo

A la inauguración del mercadillo solidario Rosa Market también acudieron Amaia Salamanca (38), Pepe Barroso (27) e Isabelle Junot (33), quienes también se pronunciaron sobre el mensaje de Sara Carbonero.

"He escuchado mucho lo impresionante que fue el discurso, me parece que es justamente eso, ayudar a los demás, ver que no están solas", expresó Junot. "Requiere muchísima valentía porque a lo mejor no te apetece compartirlo con el mundo entero", añadió.

Por otro lado, Amaia Salamanca definió a la periodista como "una mujer maravillosa y estupenda" y explicó que, conociéndola, "lo habrá hecho de una manera muy sincera y seguro que tenemos que aprender mucho de ella y de toda la situación que le ha tocado vivir, sobre todo mi apoyo máximo".

La actriz recalcó que "no es fácil exponerse ante los medios, las redes sociales, las especulaciones y hay que tratar eso con mucho tacto", por lo que se alegra "por ella si ha encontrado el momento idóneo".

Por último, Pepe Barroso Silva pronunció unas bonitas palabras hacia Sara Carbonero: "Requiere una valentía enorme y unos valores que están muy por encima de la media, es un ejemplo para todos... Hay que apoyar también cuando alguien se levanta y da ese mensaje".