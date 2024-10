Sara Carbonero, rota, al hablar por primera vez de su cáncer: "Ha costado tiempo aceptar que es una carrera de fondo"

Sara Carbonero (40 años) ha hablado por primera vez, abiertamente, de su cáncer. Cinco años después de conocerse su diagnóstico, la periodista, muy conmovida, ha compartido su discurso más sincero y personal tras recoger un significativo premio en la IV edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

En la noche de este pasado miércoles, 16 de octubre, la manchega ha confesado que para ella no ha sido fácil recoger el galardón, "no por lo que significa", como ha comentado, sino por tratarse de la primera vez en la que ha hablado "a corazón abierto y públicamente" sobre su enfermedad.

"Cáncer, una palabra de la que he huido durante años", ha expresado Sara tras romperse a llorar. Muy emocionada, la periodista ha continuado: "...Y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad". Carbonero ha confesado que le "ha costado tiempo aceptar, comprender que esto es una carrera de fondo" y que ella siempre va a ser una paciente oncológica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELLE España (@elle_spain)

"He aprendido a convivir con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla", ha continuado la presentadora durante su discurso, antes de agradecer a la revista y a su directora, Benedetta Poletti, por haberla esperado y respetar sus tiempos.

Sara Carbonero ha conseguido recoger el premio ahora, en la cuarta edición de la gala, tras hacer "un gran trabajo personal en este tiempo". En su aleccionador discurso, ha explicado cómo ha logrado sobreponerse: "He mirado mucho para adentro y me he dado cuenta de que esta travesía, a lo largo de este desierto, se hace mucho mejor acompañada; que hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario. Nadie es perfecto ni lo pretendemos".

El gran motivo por el que ahora Sara Carbonero ha decidido hablar a corazón abierto, como ella misma decía, es para enviar "un mensaje de aliento a todas las personas que estén conviviendo, porque no me gustan nada los términos bélicos. Lo siento mucho... batallar y así, pero aceptando esta cruel enfermedad".

Fue en 2019 cuando a Sara Carbonero le diagnosticaron un cáncer de ovarios. "Lógicamente me quedé en sock. Era terrible. Yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada. Y eso que mi pronóstico fue bueno, pero mi cabeza estaba llena de por qué", ha rememorado la comunicadora. Entonces, tal y como ha relatado, le recomendaron acudir a un psicooncólogo, "que hacen una labor maravillosa". Sin embargo, en ese momento, la periodista necesitaba el testimonio de mujeres que hubiesen por la misma situación y que "10 años después o 15 años después estuvieran vivas, fuertes y trabajando".

Sara Carbonero en el photocall de ELLE x Hope. Gtres

Así hizo. Entonces, Sara llamó a 10 mujeres a las que no conocía de nada para conocer su historia. A ellas las recuerda con especial cariño y ha aprovechado para enviarles un mensaje durante su discurso. "Me dieron el impulso que yo necesitaba, que es lo que me gustaría a mí hacer hoy con toda la gente que pueda estar viéndome ahora mismo para decirles que hay salida".

La que fuera mujer de Iker Casillas (43) ha confesado que ha aprendido "mucho sobre el valor del tiempo". En sus palabras, "el tesoro más preciado que tenemos". "Sobre todo, he aprendido a vivir el presente y, además, como decía nuestro querido Pau Donés: 'de manera urgente'", ha asegurado.

En estos años, la manchega también ha aprendido sobre el poder del amor. "Es tan potente, que es capaz de transformarlo todo", ha asegurado. En esta línea, la presentadora ha querido recordar a quienes han estado a su lado de manera incondicional. Ha destacado, especialmente, a su madre y a su hermana. De igual forma, a varias de sus amigas que, además, la han acompañado durante la gala. Entre ellas, Isabel Jiménez (42).

Sara Carbonero tampoco se ha olvidado de sus médicos, a quienes considera sus "ángeles de la guarda", ni de sus hijos, su "razón de ser". A continuación, la periodista ha querido enviar un mensaje especial a aquellas madres enfermas de cáncer y con niños pequeños, "que no entienden nada y que aún no les puedes explicar por qué su madre está ocho días en la cama tirada después de cada quimio y a los 21 días lo mismo. Y por qué su madre no tiene energía, como las madres de sus compañeros", ha expresado sin poder contener las lágrimas.

Sara Carboneo minutos antes de su discurso en la gala ELLE x Hope. Gtres

Tras una ovación, Sara Carbonero ha conseguido continuar: "Mi cariño especial para todas esas madres valientes, madres coraje. Vais a poder ver a vuestros hijos crecer como lo estoy haciendo yo". Tras estas palabras, la comunicadora se ha dirigido directamente a sus hijos: "Martín y Lucas, sois mi motor y mis ganas".

Al final de su discurso, la periodista ha hablado de la importancia de la investigación, así como de la salud mental. También ha querido poner el foco en una importante cuestión que requieren los pacientes oncológicos: "Calma". "Necesitamos reducir el estrés lo máximo posible", ha asegurado.

Para terminar, Sara Carbonero ha vuelto a enviar un mensaje de agradecimiento, además de dedicar su premio a quienes "están sufriendo, plantándole cara a esta terrible enfermedad". También ha querido recordar que pese al duro momento, "hay esperanza y luz al final del túnel". "Yo estoy aquí gracias a la medicina y al amor", ha insistido.