Sara Carbonero, ingresada en el hospital por una recaída de su cáncer

Sara Carbonero (37 años) se encuentra ingresada en la clínica de Navarra de Madrid como consecuencia de una recaída en el cáncer de ovarios que padece. La periodista fue hospitalizada el pasado viernes 5 de febrero, justo dos días después de soplar las velas de su 37 cumpleaños.

Según publica ABC, la comunicadora habría tenido que ser incluso intervenida debido a un contratiempo del que se encuentra ahora mismo recuperándose.

Fue en mayo de 2019 cuando la pareja de Iker Casillas (39) desvelaba en su cuenta de Instagram que padecía un tumor cancerígeno en un ovario. Una noticia que llegaba semanas después de que el futbolista sufriera un infarto. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".

Sara e Iker en una imagen en mayo de 2019 a la salida del hospital en Portugal. Gtres

En ese momento Sara afirmaba estar tranquila y con la confianza de que todo iba a salir bien. "Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia".

En octubre de 2018, con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como telón de fondo, la periodista natural de Corral de Almaguer (Toledo) ya reveló, también a través de Instagram, que le detectaron un bulto en uno de sus pechos. Por fortuna, en ese momento fue benigno.

De momento ni ella ni Iker se han pronunciado respecto a este último ingreso hospitalario. Sin embargo, Sara sí ha publicado en sus redes sociales una storie con el tema Espíritu Santo de Delafe y las flores azules.

Nueva vida en Madrid

Tras cinco años en Oporto, Sara Carbonero e Iker Casillas habían regresado a la capital española junto a sus hijos Martín (7) y Lucas (4) para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Hace tan solo unas semanas la periodista retomaba su trabajo como comunicadora y volvía a la que fue su casa hace 15 años.

Sara había comenzado una sección dos días a la semana en Radio Marca. Un bloque de media hora de duración que se llama Que siga el baile, donde ha entrevistado a compañeros como el presentador de informativos David Cantero (59) o la deportista Sandra Sánchez, la mejor karateka de la historia en la modalidad de Kata femenino.

Sara Carbonero y Vicente Ortega en Radio Marca. Redes sociales

En las últimas semanas los rumores sobre una crisis entre ella y el guardameta se habían disparado. La separación entre ambos parecía inminente. Sin embargo, JALEOS pudo confirmar a través del entorno de la pareja que se mantenían unidos y queriéndose como el primer día. Tanto es así que Sara publicó el día de su cumpleaños el pasado 3 de febrero que tenía "la mejor familia del mundo".

[Más información: Sara Carbonero desvela cómo está siendo su lucha contra el cáncer]