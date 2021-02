Iker Casillas reaparece para felicitar a Sara Carbonero en el día de su cumpleaños

No es habitual que Iker Casillas (39 años) publique en sus redes sociales nada de su mujer, Sara Carbonero (37). Pero hay una fecha en la que el portero nunca falla: cada 3 de febrero. En medio de los rumores que han surgido en los últimos meses sobre una posible crisis en su matrimonio, ha vuelto a hacerlo.

El mostoleño ha compartido una foto en su cuenta de Instagram en la que la periodista aparece con el mar de fondo y junto a ella un texto de felicitación: "37 inviernos. ¡Muchas felicidades! El baile sigue..., ¡hay que bailar hasta el final!". Un guiño, a la vez, al programa que presenta ahora su mujer en Radio Marca, Que siga el baile, que ha supuesto su vuelta a los medios nacionales una vez se han asentado, tras cinco años en Portugal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)

Fue justo hace un año, el 3 de febrero de 2020, cuando Iker subió una foto en la que aparecía Sara por última vez. En aquella ocasión, y tras haber pasado un año más que complicado en el terreno de la salud (él por el infarto que le ha terminado retirando de manera definitiva de los terrenos de juego; ella, por ese cáncer de ovario que le diagnosticaron un par de semanas después), la instantánea elegida nos mostraba a la pareja de espaldas, agarrados. Como en una especie de metáfora del soporte que habían supuesto el uno para la otra (y viceversa) en la enfermedad.

Iker Casillas al lado de su mujer en su 37 cumpleaños

No hay crisis

Estos días se había llegado a publicar que Iker y Sara estaban haciendo vidas separadas. Y a finales de 2020 se indicó que, a su regreso a Madrid desde Oporto, cada uno estaba arreglando su propia casa, por lo que las pistas llevaban a sospechar que iban a mudarse cada uno por su lado: la presentadora, en La Finca; Casillas, en la propiedad que posee en la calle Pintor Rosales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)

La revista ¡HOLA! ha asegurado este miércoles 3 de febrero que no es cierto. Que Casillas y Carbonero, que han guardado silencio desde que comenzara a hablarse de ellos (fue el pacto que hicieron entre ellos: no entrar a desmentir ni a valorar nada de lo que se diga sobre ellos sobre su vida privada), siguen viviendo juntos. Que no hay crisis.

Es más, se prevé que celebren el cumpleaños de ella junto a sus dos hijos Martín (7) y Lucas (4). Será la primera de las dos celebraciones que tienen a la vista. La siguiente fecha que tienen marcada en el calendario es el 20 de marzo, cuando se cumplirán cinco años de esa boda civil secreta que les llevó a formalizar la relación después de otros tantos años de noviazgo.

Los proyectos de Sara

Sin duda, la gran protagonista del día de hoy, 3 de febrero, es ella. Con ese cáncer superado, Sara tiene multitud de proyectos que le hacen sonreír tras haber saltado aquel obstáculo. No solo ha conseguido regresar a la radio, algo que le hacía ilusión especial, sino que continúa adelante con Slow Love, la marca de ropa que lanzó al mercado al lado de su compañera de Informativos Telecinco y amiga íntima Isabel Jiménez (38).

Además, acaba de lanzar al mercado Siempre tú, su nueva colección cápsula de joyas para Agatha Paris, la casa con la que colabora desde hace años y a la que ha servido de imagen. Una serie de piezas dentro de su espacio, Agatha by Sara, caracterizadas por estar realizadas en oro y plata, acompañadas con circonitas y perlas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AGATHA PARIS (@agathaparisesp)

[Más información: Sara Carbonero cuenta cómo vivió el infarto de Iker Casillas: "Aquello me rompió el alma"]