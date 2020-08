El llamativo vínculo que une a Iker Casillas con Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Iker Casillas (39 años) ha vuelto a copar titulares. Esta vez, el exfutbolista se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana por la compra de un piso de tres millones de euros en Madrid. En concreto, en el exclusivo paseo Pintor Rosales del barrio Argüelles.

"Todos mis amigos viven en Móstoles y Fuenlabrada y desde allí hay salida directa a la carretera de Extremadura", explicó el marido de Sara Carbonero (36) a la revista Diez Minutos, argumentando por qué ha elegido el paseo Pintor Rosales. Un selecto lugar de la capital, muy cerca del templo de Debod y del Parque del Oeste, que se ha convertido en el hogar de reconocidas personalidades que, a partir de ahora, formarán parte del grupo de vecinos del que fuera portero del Real Madrid.

1. Eugenia Silva y Alfonso de Borbón y Yordi

Eugenia Silva (44) es una de las celebridades españolas que hace vida en Pintor Rosales desde que era pequeña. Allí, además, tiene una piso junto a su pareja, Alfonso de Borbón y Yordi. Un espacio privilegiado que estuvieron reformando durante dos años y cuyo resultado fue un hogar sobrio y vanguardista, con una serie de detalles que siguen el estilo de la modelo.

Elementos naturales como el mármol y la piedra, pocos colores, una enorme isla flotante en la cocina, una bañera instalada en su vestidor, multitud de cuadros y diferentes componentes artísticos son algunos de los detalles que destacan del piso de Eugenia Silva, ahora vecina de Iker Casillas.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón y Yordi, en un evento en Toledo. Gtres

2. Pedro Almodóvar

El director de cine tiene un piso de, aproximadamente, 400 metros cuadrados en Pintor Rosales, por el que pagó en su momento tres millones de euros, la misma cifra que ha desembolsado ahora Iker Casillas. Tras su adquisición, Pedro Almodóvar (70) decoró su refugio con colores vivos, una característica que suele incluir en sus películas.

En más de una ocasión, el cineasta manchego ha sido visto por esta exclusiva zona, rodeada de algunos de los espacios más privilegiados de la capital.

Pedro Almodóvar, en Los Ángeles. Gtres

3. Rosario Flores

Tras vender por dos millones de euros el chalé de su madre en La Moraleja, Rosario Flores (56) adquirió un ático de 250 metros cuadrados en Pintor Rosales, compuesto por cinco dormitorios y tres baños. Se trata de un exclusivo espacio con vistas a los jardines del Campo del Moro y al Palacio Real, a pocos pasos del parque del Oeste y muy cerca de la casa de unos buenos amigos de la cantante y su familia. Por este piso, la intérprete de Cómo quieres que te quiera, pagó 1.200.000 euros, más los gastos de la reforma.

Rosario Flores, en el plató de 'La Voz Kids'. Gtres

4. Antonio Carmona y Mariola Orellana

Antonio Carmona (55), que es muy cercano al clan Flores, también será vecino de Iker Casillas. El cantante y su mujer, la representante de artistas Mariola Orellana, son otras de las personalidades reconocidas de nuestro país que cuentan con un piso en la zona.

Antonio Carmona y Mariola Orellana, en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Gtres

5. Anabel Alonso

Anabel Alonso (55) y su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt (43), viven juntas en un ático de la privilegiada zona de Pìntor Rosales. Un exclusivo y espacioso hogar que la humorista reformó uniendo dos pisos de la misma planta.

Pero esta no es la única casa de la actriz. Al igual que muchos famosos, la también presentadora cuenta con otras propiedades. Una de ellas, incluso, muy cerca al Templo de Debod.

Anabel Alonso, en la presentación de la película 'Bikes'. Gtres

6. Enrique Ponce y Paloma Cuevas

El torero y la socialité, que en las últimas semanas no han dejado de protagonizar titulares y espacios de la crónica social, también tienen un piso en la zona que ha escogido el que fuera guardameta de la Selección Española para comenzar su nueva vida en Madrid. No obstante, desde hace un tiempo, Enrique Ponce (48) y Paloma Cuevas (47) no viven en el paseo Pintor Rosales. Mucho antes de que pensaran en una separación, ambos se mudaron a Pozuelo con sus hijas para tener un espacio mucho más amplio.

Aun así, la pareja que está en tramites de divorcio, es recordada como uno de los vecinos ilustres de este privilegiado lugar del centro de Madrid, que ahora ha escogido Iker Casillas como hogar.

