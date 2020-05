Iker Casillas y su infarto: "Te dan a entender que puedes o tendrías que dejar el fútbol"

El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio. Paralizó todo el deporte en España y Portugal, que quedó en vilo por saber más de su estado de salud. Por suerte pudo recuperarse, pero desde aquello se ha tenido que mantener alejado de los terrenos de juego.

Un año después su punto de mira está en las elecciones a la presidencia de la Real Federación de Fútbol, pero estrenará próximamente un documental en Movistar+ que repasará su último año tras sufrir el susto de su vida.

El trailer acaba con una frase del propio Iker reveladora de su futuro pese a que las noticias sobre su recuperación fueran buenas: "Me dicen que las cosas están muy bien, que esto incluso mejor que antes. Pero, siempre hay un pero, te están dando a entender que también puedes o tendrías que dejar el fútbol".

Hace un año, digamos que nací. Gracias a mi familia y a todos los que lo hicieron posible, sin ellos no estaría hoy aquí. Hola @MovistarPlus, ¿contamos mi historia? #CasillasEnMovistar #hace1año pic.twitter.com/6svrjdFcYe — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2020

"Yo me levanto como todos los días, voy a entrenar y noto que me voy quedando sin aire. Solo tengo que respirar, pero lo tengo aquí y no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que pudiera ser un infarto", relata el propio Iker sobre aquel día en el que volvió a nacer.

Tras ello se sintió indefenso como él mismo cuenta: "Las noches las pasas con angustia. Hasta un estornudo te parece un drama. Jamás he vuelto a dormir boca abajo desde entonces. El doctor me decía: 'Iker, no te va a pasar nada. No te vas a morir". De un día a otro te ocurre esto. Te ves débil, flojo, desprotegido...".

Iker Casillas, 1 año de su infarto

En el documental se mostrarán escenas como el recibimiento en su pueblo, Navalacruz, o lo duro que fue volver a entrenar por primera vez: "Me acuerdo que ese día lo pasé mal. Darte cuenta de que no puedes levantar apenas quince kilos y solo te queda un resentimiento por dentro descomunal", confiesa el todavía guardameta del Oporto.

"Una vez que quieres correr a por una pelota para dársela a un compañero notas que el cuerpo no está como hace dos meses y medio. Te vas encontrando mejor cada día, pero esto es lento", añade sobre su proceso de recuperación a lo largo del último año.

¿Volver o no volver?

"Me encuentro con energía, fuerte. Me encuentro a un Iker con una mentalidad muy diferente a la que pensaba. A los que nos gusta competir toda la vida y superar retos, somos así", cuenta y hasta confiesa que se le pasa por la cabeza volver a jugar: "¿Razones para volver? Encontrarme conmigo mismo, pero dices 'Iker, qué necesidad tienes ya'. No sé, son pensamientos extraños". El futuro solo estará en sus manos, como durante tantos años estuvo el destino del Real Madrid y la Selección.

