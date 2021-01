Isabel Jiménez abandona el hospital con su hijo Dani en brazos: "Es mi mejor regalo de Reyes"

El pasado 3 de enero Isabel Jiménez (39 años) y Álex Cruz recibían el mejor regalo de Reyes por adelantado: el nacimiento de su segundo hijo, un niño al que han llamado Dani. Apenas 48 horas después del nacimiento, la pareja ha abandonado el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid con el recién nacido para poner rumbo a su casa y presentárselo, por fin, a su hermano mayor, Hugo, que el próximo mes de abril cumplirá dos años.

Radiante, y muy recuperada, Isabel ha posado con su marido y su bebé para los medios de comunicación y, emocionada, ha confesado que todo había ido "muy bien. Más rápido de lo que me esperaba porque llegué muy dilatada. Fue un parto muy cortito y nada, 48 horas y a casa".

El matrimonio posando con su segundo hijo. Gtres

La presentadora de Informativos Telecinco ha contado que las primeras horas con su bebé han ido "muy bien" y ha desvelado por qué decidieron llamarle Dani: "Por nada, no sabemos tampoco. Igual que Hugo nos gusta cómo suena. Y sin más, no tenemos ningún motivo". Además, el pequeño nació el mismo día que el hijo mayor de su mejor amiga, Sara Carbonero. Una "casualidad maravillosa", como ha señalado la propia Isabel, que ha confesado que Martín "estaba deseando que naciera el 3". Recuperadísima y presumiendo de tipazo, la periodista ha elegido un look ideal para abandonar el hospital con su "mejor regalo de Reyes" en brazos. Un vestido midi de punto color caramelo, que ha combinado con unos botines en el mismo tono y un abrigo oscuro de corte oversize. Al igual que ocurrió con el embarazo de su primogénito, Isabel Jiménez ha estado trabajando prácticamente hasta las últimas semanas de gestación. La presentadora se despedía el pasado 18 de diciembre de Informativos Telecinco para afrontar la recta final de su embarazo.

David Cantero (59), al finalizar la emisión. El presentador aprovechaba los minutos finales de programa para dedicarle unas cariñosas palabras a la almeriense: "Llegó el momento de decirle a Isabel hasta pronto. Ya sabes que te queremos muchísimo y que te vamos a echar mucho de menos". "Terminamos juntos el 2020 hoy", le decía a su compañero,(59), al finalizar la emisión. El presentador aprovechaba los minutos finales de programa para dedicarle unas cariñosas palabras a la almeriense: ". Ya sabes que te queremos muchísimo y que te vamos a echar mucho de menos".

Además, Isabel recibía un regalo muy especial para su hijo de parte de todo el equipo: "Tenemos un detalle para el pequeño Dani: su primer peluche, un mono astronauta", bromeaba al hacerle entrega del obsequio. La presentadora lo recibía ilusionada y también mostraba su cariño a Cantero, con quien lleva presentando Informativos Telecinco durante casi una década.

Horas antes de su última aparición en plató antes de su baja por maternidad, Isabel Jiménez compartía una publicación en su perfil de Instagram en la que aparece sentada bajo un árbol. "Pues ya sí que nos queda un telediario", escribía. Además, el hasthag que escogió para acompañar la imagen, #2020ó2021, mostraba las dudas de la presentadora sobre si Daniel llegaría al mundo en el año pasado o en el recién estrenado 2021. "¿Te imaginas a David Cantero anunciando en el telediario el día 1 de enero, que el primer bebé del 2021 es el tuyo?", bromeaba uno de sus seguidores.

El pasado 3 de enero era la propia Isabel quien compartía la feliz noticia del nacimiento a través de sus redes sociales. "Dani, bienvenido a este mundo tan loco en el que te esperan miles de aventuras. Estás rodeado de personas llenas de amor y de luz", posteó.

