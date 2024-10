Isabel Jiménez rompe a llorar en ‘Informativos Telecinco’ tras oír a Sara Carbonero hablar de su cáncer

La periodista Sara Carbonero, de larga trayectoria en televisión, ha hablado por primera vez de su cáncer, algo que ha sido recogido por numerosos medios en la jornada de este jueves. La comunicadora se había mantenido discreta en este aspecto hasta ahora, pero, finalmente, ha roto el silencio.

“Cáncer, una palabra de la que he huido durante años”, ha dicho entre lágrimas. “No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla”, ha dicho también, durante la gala benéfica ELLExHope.

Carbonero se ha sincerado, apuntando que se quedó en “shock” al conocer la enfermedad. “Era terrible, yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada”, relataba. “Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo”, continuó diciendo en sus agradecimientos. E hizo una mención muy especial: “Mi amiga Isabel es la persona que más horas de hospital ha compartido conmigo”.

Unas palabras que han provocado una gran emoción en la aludida, su amiga Isabel Jiménez, durante la emisión de Informativos Telecinco. Tanto es así que no ha podido seguir presentando y tuvo que dejar el programa en manos de su compañera Ángeles Blanco, mientras rompía a llorar.

Se ha tratado, sin duda, de un momento muy conmovedor, que ha emocionado al público, y que ha sido muy compartido en las redes sociales. Un gesto que demuestra la gran amistad que existe entre las dos periodistas.

La relación de amistad entre ambas es de sobra conocida, y las dos profesionales de la comunicación han hablado sobre cómo se conocieron en alguna que otra ocasión. Por ejemplo, en el programa de televisión Martínez y Amigos, Isabel relató que se conocieron en el plató de Informativos Telecinco, precisamente.

Imagen de 'Informativos Telecinco'.

“Lo normal es que alguien nos hubiera presentado, pero no fue así. Yo estaba preparada para empezar el informativo y llega Sara Carbonero, que todo el mundo la conocía… Yo allí estaba expectante, pensando “qué guay, ¿qué me va a decir?”.Y siguió contando: “Llega, se sienta en su sitio, me mira y me dice “hola”, y pienso “ah, qué maja””. “Ella también me imponía, dijo por su parte Carbonero.