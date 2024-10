Adiós a Risto Mejide en 'Got Talent España': "No me apetece seguir, creo que el año que viene será el último"

Risto Mejide capitaneará un nuevo programa en Telecinco, Demos: El gran sondeo. El próximo miércoles, 23 de octubre, a las 22:50 horas, 295 personas y el presentador, "como moderador y agitador", abordarán en directo temas que estén de plena actualidad. Sanidad, vivienda, inmigración... Todo tiene cabida en el formato de Fremantle y Vodevil TV.

BLUPER ha asistido a la presentación de la apuesta de Mediaset, donde los medios de comunicación han tenido la oportunidad de preguntar a Mejide por sus otros proyectos en la casa. Como ha comentado en clave de humor, el publicista está "colonizando" Fuencarral.

Además de estar esbozando la nueva temporada de Viajando con Chester, cabe recordar que presenta cada día Todo es mentira y que es jurado de Got Talent España desde hace siete años. Esto último, parece que no por mucho más tiempo. Y es que el final de su faceta como juez de 'talent show' llega a su fin.

"Yo, como jurado de 'talent shows', tengo los días contados. A mí ya no me apetece seguir. De hecho, creo que el año que viene será el último que haga como jurado. Me gusta mucho escuchar, que es algo que he descubierto en TEM o en el Chester", ha confesado.

El comunicador ha asegurado que quiere enfocar su profesión en "escuchar", algo que se hace poco en la televisión actual, bajo su criterio: "Hay un déficit de escucha activa, no en la tele, sino en la vida, en general. Ahora me siento capacitado para hacer ese tipo de formatos. Hace 18 años, era imposible".

Risto Mejide junto a Tamara Falcó y Paula Echevarría en la promoción de 'Got Talent'. Gtres

Justo en ese papel conoció el gran público a Risto, como rocoso juez de Operación Triunfo, en el año 2006. En esas estuvo hasta 2009, aunque los espacios de talentos seguirían siendo su especialidad: Tú sí que vales, Factor X, Top Star y Got Talent España.

Así es 'Demos'

Tal y como ha afirmado Mario Briongos, CEO de Fremantle, en la rueda de prensa, la idea de Demos: El gran sondeo llevaba un año gestándose. Por supuesto, con Risto Mejide realmente implicado en cada detalle, en su faceta de productor: desde el título del formato hasta el diseño del decorado, en un plató de 800 metros cuadrados, 110 metros cuadrados de pantallas y cinco gradas.

Briongos se ha mostrado ambicioso: "Una de las cosas que más me gusta de Demos es que vamos a ver, posiblemente, la mejor versión de Risto de la historia. Lo dice alguien que le conoce desde hace más de 10 años, creo que soy su relación más duradera hasta la fecha".

Risto: "Demos' es la antítesis de un CIS cocinado y con preguntas muy rocambolescas. Aquí vamos a hacer preguntas directas"

Este programa, según ha señalado Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo, tomará continuamente el pulso de la calle. En plató, las personas, divididas por grupos de edad de 20, 30, 40, 50 y más de 60, opinarán sobre distintos asuntos que les afectan. Dichos asuntos se podrán someter a votación entre el aforo, que se mojará mediante unas cartulinas verdes y rojas disponibles en sus asientos

Aníbal Ruiz-Villar, director general de Vodevil, ha hecho hincapié en que el espacio hará preguntas que no se le hacen directamente al ciudadano. Mejide ha añadido: "A mí, por ejemplo, en mis casi 50 tacos, nadie me ha preguntado nunca si quiero o no esta monarquía parlamentaria. Vamos a ver lo que siente la calle".

Presentando 'Demos: el gran sondeo', con @ristomejide. El próximo miércoles, a las 22:50h, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/oK6eV9h93b — Mediaset España (@mediasetcom) October 17, 2024

Para Risto, el valor principal de Demos es "el directo", el hecho de que no se pueda editar o "cocinar" la entrega. "Tenía pensado que este programa lo vendiese Tezanos, con un plano de él. Y ya está. Es la antítesis de un CIS cocinado y con preguntas muy rocambolescas. Aquí vamos a hacer preguntas muy directas", ha avanzado el barcelonés.