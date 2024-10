Risto Mejide estalla tras la marcha de Ábalos de 'Todo es mentira': "Estoy harto. Aquí no blanqueamos a nadie"

El pasado viernes, José Luis Ábalos anunciaba en Todo es mentira el cese de sus colaboraciones con el programa de Cuatro. Después de que la UCO enviase un informe a la Audiencia Nacional en la que se apuntaba a su "vinculación directa" con Víctor Aldama, el socialista se despidió por teléfono de sus compañeros.

Como es habitual en el último día de la semana, Risto Mejide no estaba presente en plató. Así, ha sido este lunes, 14 de octubre, cuando los espectadores han podido ver su reacción a la marcha. "Mirad, este programa lleva más de cinco años y medio de emisión. En estos años, mi compromiso personal y de todos los que hacemos este programa es con vosotros. Con el espectador", ha arrancado diciendo.

"No sabemos qué votáis y nos da igual. Lo que entendemos es que la gente nos ve porque nota cierta independencia, cierta libertad. Damos igual a la izquierda y a la derecha. Y, sobre todo, no ponemos nunca los amiguismos por encima de la información", ha asegurado, tajante, el presentador de Mediaset.

Este "aviso a navegantes" no venía ni más ni menos que por las acusaciones de "blanqueamiento" a Ábalos: "Una vez salían informaciones que contradecían todo aquello que decía Ábalos en este programa, él venía y daba la cara. Es algo que siempre he destacado y alabado mucho".

"¿Qué pasa? Que esta vez no ha sido así. Por supuesto, está en su pleno derecho, igual que cualquiera. Está en su derecho de tomar la decisión que él quiera. Ahora bien, mi compromiso es con vosotros y con la información, no con él", ha explicado Risto, añadiendo: "Cualquier político, expolítico o analista que pase por aquí, incluso yo mismo, no está libre de que se le cuestione. Respeto la decisión de Ábalos, pero creo que se equivoca".

Risto Mejide reacciona a la salida de José Luis Ábalos de 'TEM' Mediaset España

Acto seguido, el conductor de TEM desvelaba que la tarde de este domingo recibió un mensaje de José Luis: "Merecéis conocer el contenido, hay tres cosas o cuatro. La primera, es la decisión que él ya adelantó a mi compañera Marta Flich el viernes. La segunda, una explicación".

"La tercera, un desmentido. La última un compromiso", enumeró Mejide, afirmando que más tarde ampliaría el contenido de ese WhatsApp y deseándole "toda la suerte del mundo" al ya extertuliano del formato de Vodevil TV.

Por último, antes meterse de lleno en la escaleta de este lunes, Risto ha usado un tono más firme para disipar dudas sobre el compromiso de Todo es mentira con la verdad: "Estoy harto de que se me diga que aquí blanqueamos. ¡Aquí no blanqueamos a nadie!".

"Yo he hecho siempre las preguntas libremente, a quien fuese. Este programa no conoce amigos o enemigos. Bueno, enemigos sí. Si hay que preguntar, se pregunta", ha zanjado el publicista catalán.