Risto Mejide, arrepentido por su inexplicable pase de oro en 'Got Talent': "Voy a hablar con la dirección esta semana"

Risto Mejide, jurado de 'Got Talent España' Mediaset España

Polémica en Got Talent España. En la entrega emitida este sábado, 12 de octubre, Risto Mejide dio su pase de oro a la concursante menos esperada. En cierto modo, como ha reconocido el publicista en sus redes sociales, lo hizo por "fastidiar" a sus compañeros de jurado.

"Quiero pedir disculpas públicamente por mi pase de oro en esta 10ª edición de Got Talent. Por mucho que quisiera fastidiar a mis compañeros por haber dado tantos síes, a mi juicio, inmerecidos, eso no justifica que yo acabase dando un pase de oro a un número que, a todas luces, no se lo merecía", ha aceptado Mejide en Instagram.

Y las disculpas no van a quedarse en tan solo eso, disculpas. Este mismo lunes, Risto asegura que va a tomar cartas en el asunto con la organización del 'talent show' de Telecinco. Eso sí, no deja claro cómo lo llevará a cabo. "A partir de ahora, me comprometo a intentar enmendar mi error", ha explicado el también presentador de Todo es mentira y, próximamente, Demos.

"He quedado con la dirección del programa para tener una charla esta semana. Os informaremos en el próximo programa. Gracias por vuestra compresión", reza el final del comunicado del juez de Got Talent España. Pero, ¿qué sucedió el sábado el espacio conducido por Santi Millán?

Pues, bien, Risto decidió premiar una actuación, cuando menos, peculiar. Sobre el escenario apareció Kimberly Winter, una artista que versionaba canciones de Taylor Swift eructando. Antes de pisar las tablas, la joven presumía de haber batido un récord en 2023: producir un altísimo nivel de decibelios con sus eructos.

Kimberly Winter, concursante de 'Got Talent España' Mediaset España

Las caras de Tamara Falcó, Paula Echevarría y Florentino Fernández eran un auténtico poema. La marquesa de Griñón incluso intentó parar el 'show' pulsando con urgencia el botón rojo. "Gracias por venir hasta aquí, pero es un 'no", coincidían Echevarría y Flo.

Simplemente por llevar la contraria a sus 'colegas', Mejide quiso darle la vuelta al programa, como venganza por el cribado que estaban haciendo el resto de jueces. Al grito de "os la vais a comer en semifinales", el comunicador catalán premiaba a Kimycola con el pase de oro.

Ni siquiera la artista se lo podía creer, pero, cuando lo asumió, eructó ante el micrófono a modo de agradecimiento. "No os podemos asegurar que en semifinales la actuación no le salga como el culo", puntualizaba Santi Millán, entre la risa y el desconcierto.