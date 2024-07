Risto Mejide vuelve al prime time de Telecinco en un “registro desconocido” con ‘Demos: El Gran Sondeo’

Risto Mejide tiene un nuevo proyecto entre manos con Mediaset para Telecinco y en su horario estelar, la noche. Más allá de la nueva temporada de Got Talent, que ya ha comenzado a promocionarse, el publicista conducirá un nuevo espacio llamado Demos: El Gran Sondeo.

Un análisis de los principales temas de actualidad a través de los testimonios en primera persona de sus protagonistas y de las opiniones del público del plató; una grada activa y apasionada, dividida por edades que aporta su punto de vista original sobre los temas que se tratan, ofreciendo un reflejo demográfico e intergeneracional del sentir de nuestro país. Y al frente, Risto Mejide en un papel de moderador, agitador y entrevistador, con un "registro desconocido" según Mediaset que nunca ha mostrado ante las cámaras.

Sobre estos ejes se articula Demos: El Gran Sondeo un nuevo espacio de actualidad y entretenimiento que Mediaset España prepara junto a Fremantle España (Got Talent) y Vodevil (la productora del propio Risto) para la franja de prime time de Telecinco.

Con este programa, Risto Mejide vuelve a ser presentador del prime time de Telecinco, cadena en la que en los últimos años se ha dejado ver más en labores de juez. Así, se puede destacar su trabajo en Got Talent, Factor X o Top Star ¿Cuánto vale tu voz?, entre otros.

Hay que remontarse hasta 2017 para encontrar el último programa que Risto presentó en Telecinco. Se trata de All You Need is Love, o no, y que cerró su primera y única temporada con un promedio de 1,3 millones y un 11,5% de cuota de pantalla.

Así será 'Demos: el Gran Sondeo'

El programa no contará con mesas de expertos ni ‘opinadores profesionales’. En cada edición, acudirán al plató dos o tres invitados, anónimos o famosos, que plantearán los temas de cada día con información de primera mano y desde un enfoque diferente.

A partir de ahí, serán las 350 personas anónimas de la grada, dividida en grupos de 70 individuos de 20, 30, 40, 50 y más de 60 años, capitaneadas cada uno por un famoso, las que, en una suerte de ‘no diputados’ que ejercen el ‘contrapoder’ de la calle, intervendrán libremente para expresar su opinión.

Los testimonios de los invitados, las diversas opiniones de las gradas y la aportación de los famosos que las abanderan, dibujarán una radiografía muy aproximada del sentir de la sociedad española sobre los temas que más le preocupan.

Y como maestro de ceremonias de este vibrante debate, Risto Mejide se moverá constantemente por el plató tomando el pulso de la grada, dando paso a conexiones en directo, haciendo sondeos rápidos de opinión y entrevistando a un personaje de actualidad que el programa invitará cada semana y que se someterá también a las preguntas del público.