María del Monte se sincera en 'Y ahora Sonsoles' sobre Isa Pantoja: "Me parece lo más fuerte que he oído en mi vida"

Y ahora Sonsoles es una de las opciones que los espectadores pueden elegir para disfrutar de la televisión durante cada tarde. Se trata de un magacín que, desde 2022, aborda la crónica social y toda la actualidad del día con un grupo de colaboradores de diversos ámbitos. Una mezcla de contenidos que conquista al espectador, después de los últimos datos de audiencia para los de Atresmedia.

Tras abordar la última polémica que rodea a Lain, el marido de Mónica Naranjo, sobre sus técnicas secretas como coach, Sonsoles Ónega cambiaba de tercio e introducía otra noticia, que en las últimas horas había saltado a la palestra.

Miquel Lago, Pilar Vidal y María del Monte eran los colaboradores de esta tarde en el magacín de Ónega. "Espera un momento, es que me están diciendo que esta señora que tengo aquí a mi vera ha hablado con la prensa sobre un tema del que nunca habla", se dirigía Sonsoles a la cantante andaluza.

El tema en cuestión hacía referencia sobre la última entrevista de su ahijada Isa Pantoja, donde se vio a la joven cómo se derrumbó en directo en ¡De viernes!, mientras contaba todos los probleas que ha tenido en su infancia.

"Todo el mundo es consciente que mi ahijado explica unos acontecimientos que impactan a este país. Lógicamente es una persona a la que yo quiero. A mí también me ha impactado", relataba María del Monte, en exclusiva. "¿Qué es lo que más te ha impactado, María?", le preguntaba la presentadora.

María del Monte, en exclusiva

"Cuando una persona que tu quieres sufre de esta manera. Te cala hondo. Yo nunca he dicho nada. Pero si lo que ha contado mi ahijada es así, me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida. Y he oído cosas", relataba la cantante.

"Llevo 23 años sin hablar y voy a seguir sin hablar de mi vida privada e íntima. Pero sí quiero porque mi corazón lo necesita. Quiero que ella sepa que estoy aquí. Como he estado siempre", se dirigía Del Monte hacia Isa Pantoja.

"María, ¿tú eras conciente de este calvario'", le preguntaba Sonsoles Ónega. "Si yo hubiera sido consciente...No, no, en absoluto", confesaba la colaboradora y protagonista del día. "Por eso me he quedado impactado como todo el mundo", afirmaba.

"Lo único que quiero es que ponga punto final. Avance con su vida. Sea feliz y que la vida le regale cosas preciosas", apuntaba la tonadillera andaluza. Sonsoles Ónega le pregutaba si se planteaba llamarla por teléfono para hablar sobre lo sucedido. "A lo mejor lo ha hecho ya", apuntaba Pilar Vidal.

"De eso voy a seguir sin hablar. Decir si he hablado o no, forma parte de mi vida. La mejor guardiana que tiene que tener mi vida soy yo misma. No voy a entrar", asegruaba. "Creo que necesita un apoyo ahora mismo", apuntaba también.

Cuestionada por Ónega si la mejor forma de contar todo es "hacerlo a los cuatro vientos", María del Monte seguía sin mojarse: "Eso tienes que preguntárselo a ella". "Si ha tenido que pasar por todo eso, me parece indigante", concluía