Isa Pantoja habla como nunca de la relación con su madre: "Es como si me hubiese quedado huérfana otra vez"

Isa Pantoja (28 años) ha hablado como nunca sobre la nula relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja (68), y el resto de su familia. Este 18 de octubre, la hermana de Kiko Rivera (40) se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! y, por primera, ha hablado de cómo se siente. Además, de lo mal que lo ha pasado durante estos años recibiendo indiferencia absoluta por parte de los suyos.

Ha sido una charla emotiva, sincera y desgarradora a partes iguales. La colaboradora de televisión ha explicado que su madre "no ha sabido gestionar" el conflicto que ha tenido con su hijo y otros miembros de la familia.

"Me he sentido sola más por la familia de mi madre que por ella, pero hay algo que me duele muchísimo, tengo desencuentros con mi tío Agustín, dejándome de hablar durante nueve meses". Isa ha identificado ese momento como el inicio del distanciamiento con la cantante, hasta que se produce la famosa visita que hace Cantora, cuando tiene que saltar la valla para poder verla: "Tenemos un encuentro, bastante feo, me dijo cosas horrorosas, muy hirientes".

Isa Pantoja, sin poder contener las lágrimas, en su desgarradora entrevista en '¡De Viernes!' Telecinco

La hermana de Kiko Rivera piensa que "ella tenía que haber dicho 'es mi hija y es igual que mi hijo'", pero ya no espera nada. De hecho, no entiende cómo su madre puede lidiar con tener "una vida tan sola todos los días".

"No sé cómo vive así, sabiendo que tiene dos hijos con los que no se habla, nietos con los que no tiene relación y teniendo una vida tan sola. No sé si es demasiado fuerte o le da igual todo. Mi madre no es feliz porque no quiere ser feliz", ha expresado.

Isa Pantoja también ha hablado del embarazo de su prima y de la reacción que tuvo la tonadillera al enterarse. Aunque se alegra, confiesa que le ha dolido. Eso sí, la joven ha dejado claro que está "súper preparada para verla en el cumpleaños de la hija de Anabel". "Aunque me duela, tampoco voy a hacer leña del árbol caído", ha confesado.

En cuanto a la operación de apendicitis a la que se sometió hace unas semanas de manera repentina, Isa ha explicado que pasó cinco días en el hospital. Durante ese periodo recibió visitas de sus amigos más cercanos, pero no así de su madre. "Cuando salgo de la operación espero una llamada, pero estar esperando algo que no llega ha sido una gran decepción", ha confesado.

Fue entonces cuando Isa se dio cuenta de que no tiene a la tonadillera a su lado. "Como si hubiera perdido por segunda vez una madre, ella no muestra ni un mínimo de atención hacia mí, es cuando realmente pienso que está acabada la relación".

En esta misma línea, ha deslizado: "Mi madre vive, pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez. No quiero estar culpándome de nada, ella simplemente existe, pero no la espero en ningún momento de mi vida". Aun así, Isa Pantoja extraña a su progenitora. "La echo de menos, pero es como si no estuviera".

Aunque es una situación dolorosa, Isa Pantoja no guarda rencor. Sin poder contener las lágrimas, ha explicado que siempre tendrá presente los buenos momentos que ha vivido al lado de su familia. "Estoy agradecida a ella. A pesar de las cosas malas, he sido feliz. Cuando cantaba conmigo, cuando íbamos por Cantora. Yo era tan feliz y no entiendo qué le ha podido pasar por la cabeza para merecer quedarme huérfana por segunda vez. Aún así si el día de mañana necesitan cualquier cosa, yo voy a estar allí si ellos me dejan", ha asegurado la colaboradora.