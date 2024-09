Isa Pantoja, operada de urgencia en un hospital de Cádiz a causa de una apendicitis

Difícil momento el que está atravesando Isa Pantoja (28 años), la hija de la tonadillera Isabel Pantoja (68). La joven se ha visto obligada a operarse de urgencia este jueves, 12 de septiembre, a causa de una apendicitis. Lo cierto es que la aspirante a abogada llevaba días con fuertes dolores en la zona del vientre.

Así lo había manifestado ella misma a través de sus redes sociales. Fue el pasado domingo, día 8, cuando comenzó a encontrarse mal y decidió acudir a Urgencias. En concreto, la hermana de Kiko Rivera (40) se desplazó al hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz. "Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más", relató en su red.

Y añadió: "Me dolía la boca del estómago y el estómago, y luego se me fue hacia toda la tripa. Era un dolor horroroso". Tras practicarle diferentes pruebas y analíticas, los facultativos decretaron que tenía gases. "Yo no sabía que los gases dolían tanto", reconocía Isa hace unas horas, explicando que los dolores no habían remitido a pesar de la medicación.

Llegó un momento en que, a causa de estas lacerantes molestias, ni siquiera podía sentarse ni caminar. A primera hora de este jueves, día 12 de septiembre, el medio La Voz de Cádiz ha adelantado que Isa será operada de urgencia -a lo largo de esta jornada- con motivo de una afección más grave de la que, por el momento, se desconocían los detalles.

La agencia Europa Press ha hablado en exclusiva con el entorno de la hija de Isabel Pantoja, y puede confirmar que el problema de salud que sufre la tertuliana de Vamos a ver es una apendicitis.

Isa Pantoja y su marido, Asraf, en un acto público en Madrid, en septiembre de 2023. Gtres

Una dolencia que le ha sido diagnosticada en la mañana de este día 12, cuando la joven ha regresado al centro médico con gran malestar, y de la que está previsto que sea operada antes de mediodía. Sea como fuere, este contratiempo de salud acontece para Isa Pantoja en uno de los momentos más delicados en su relación maternofilial.

De hecho, la propia Isa ha reconocido en diferentes ocasiones, desde su puesto de colaboración en el espacio matutino presentado por Joaquín Prat (49), que no existe relación alguna en la actualidad con su progenitora. La comunicación entre madre e hija es nula, inexistente; ninguna de las partes está por la labor de ceder en aras de un entente.

El pasado 2 de agosto, día del cumpleaños de Pantoja madre, Isa manifestó en Vamos a ver lo que sigue: "Para mí no es un día complicado, yo estoy igual. He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta, pero lo tengo tan asumido que es que no me había dado ni cuenta".

"No sé si ella está feliz, si ella ha decidido estar así es porque se encuentra bien y cómoda. (...) No le voy a hacer llegar ningún mensaje a través de mi prima, Anabel. (...) Tampoco tengo que estar llorando toda la vida. Que la gente no me vea soltar una lágrima no quiere decir que sienta más o menos", agregó.

Frente a este aciago y convulso momento familiar -hay que añadir, además, que Isa tampoco mantiene relación alguna con su hermano, Kiko-, existe una gran estabilidad, sosiego y serenidad en dos de las parcelas más importantes en la vida de la joven: la maternidad y el amor. Es madre de un hijo, Alberto, y está felizmente casada con su actual pareja, Asraf Beno (27), un joven de origen marroquí.