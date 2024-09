Sara Carbonero e Iker Casillas emiten un contundente comunicado para proteger a sus dos hijos: "No todo vale"

Sara Carbonero (40 años) y su exmarido, Iker Casillas (43), han dicho basta este jueves 12 de septiembre, y han emitido un rotundo comunicado conjunto por una importante razón que atañe a sus dos hijos en común, Martín (10) y Lucas (8). Los hechos se remontan al pasado martes, día 10.

Ese día, Sara reapareció públicamente en Madrid, asistiendo, junto a su gran amiga Isabel Jiménez (42), a un evento organizado por Pedro del Hierro. Fue precisamente a la salida de esta cita cuando los medios allí presentes quisieron saber cómo se encontraba la periodista -tan poco asidua a los actos sociales-.

Los reporteros, entre otras cuestiones, le interpelaron a Carbonero por una información que tenía como protagonistas a sus dos vástagos. La noticia sostenía que los pequeños habían cambiado sus apellidos -para tener como principal el de la periodista- en las camisetas de su actividad extraescolar de fútbol.

"Me han preguntado si tú pones en las camisetas de tus hijos 'Carbonero' en lugar de 'Casillas'", se interesó la propia Isabel Jiménez, presente en el encuentro de Sara con la prensa. En ese momento, Sara se mostró molesta e incómoda. "Yo de mis hijos no hablo", espetó únicamente.

Este jueves, Sara e Iker han decidido emitir un contundente comunicado conjunto para pedir respeto por sus hijos. Ha sido la expresentadora de Telecinco la que ha utilizado su perfil de Instagram, donde acumula más de 3,5 millones de seguidores, para publicar dicho escrito.

"Nunca solemos pronunciarnos sobre nada que tenga que ver con nuestra vida personal, y así seguirá siendo. El motivo que nos lleva a escribir estas líneas es pedir encarecidamente a quien corresponda que se deje de hablar inmediatamente (mención aparte la ligereza y la desinformación con la que se está tratando el tema) de nuestros hijos menores de edad en medios públicos", así comienza el comunicado que en menos de una hora acumula más de 10.000 Me gustas.

Desde su nacimiento, tanto Sara como Iker han intentado que la vida de sus dos hijos sea lo más privada posible, y son muy pocas las veces en las que hablan de ellos. Ahora se han saltado su propia norma para "pedir respeto".

"Tanto Iker como yo estamos unidos y alineados en todas las decisiones importantes así como en la educación y protección del bienestar de los niños, de ocho y 10 años. Edades donde se forma su personalidad y su autoestima, siendo totalmente contraproducente que se tengan que ver expuestos a algo así", continúa la suerte de misiva.

"El motivo de saltarnos este código que siempre hemos elegido, el del silencio, no es ya solo por la tergiversación, la especulación grave y las barbaridades que tenemos que escuchar, sino porque hablamos de dos menores, vulnerables, que no tienen nada que ver con este mundo más allá de ser hijos de quienes son", agregan Sara e Iker.

El que fue uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional defiende, a su vez, que jugar con esto es "peligroso": "Luego nos llevamos todos las manos a la cabeza con los temas realmente graves, como son el bullying y el acoso escolar y en cualquier otro ámbito".

Tal y como especifica el escrito, ésta va a ser la última declaración que van a hacer al respecto. "Lo siguiente será tomar medidas legales. Los niños son sagrados. Los niños no se tocan. No todo vale. Gracias por la comprensión. Sara e Iker", concluye este post.

Los mensajes de apoyo no han tardado en llegar al perfil de la periodista. Entre ellos el de Iker Casillas, que también ha querido hablar públicamente del tema: "No tengo que añadir más a las palabras de Sara. Esto si es fango. Y como no lo corten quienes tienen que hacerlo, seguiremos sufriendo las consecuencias. No todo vale".

Este comunicado viene a confirmar que la relación entre Sara e Iker es buena pese a la separación. De hecho, el exportero estuvo presente en la celebración del 40 cumpleaños que la periodista organizó el pasado mes de febrero. El bienestar y la protección de sus dos vástagos es su prioridad absoluta y así se han encargado de demostrarlo. Cabe recordar que este es el segundo escrito que publican conjunto desde que se hizo público su noviazgo, el primero de ellos fue para informar de su ruptura hace ya tres años y medio.