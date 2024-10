La curiosa reacción de Grison al Premio Ondas para 'La Revuelta': "La verdad que no me he enterado de nada"

La 71ª edición de los Premios Ondas ya han revelado sus ganadores. RTVE está de enhorabuena, dado que arrase en la categoría de televisión, con tres galardones, así como también el reconocimiento a Ficción sonora en RNE. Precisamente, La Revuelta, una de las grandes apuestas de la cadena pública, se ha llevado el reconocimiento al mejor programa de entretenimiento. La emisora no ha dudado en ponerse en contacto con el equipo del formato, logrando una reacción un tanto curiosa.

En plena emisión de La Ventana, Carles Francino contactó con Grison, uno de los copresentadores del formato producido por El Terrat y Encontrados Encofrasa. El locutor quiso, mientras le preguntaba sus impresiones por el galardón, le narró los motivos del fallo a favor del programa de access prime time de La 1.

“Por atraer nuevos públicos a la televisión generalista, en un formato de entretenimiento en el que la participación del espectador es parte del éxito. Siempre desde el humor, ha sabido descubrir nuevos personajes y contenidos culturales para un horario de máxima audiencia. Un programa basado en la espontaneidad que lleva al espectador a la sorpresa permanente, con un equipo fiel a un estilo irreverente y rupturista, ¿qué os parece?”, expresaba Francino.

Quizás producto de la emoción, Grison revelaba que no había comprendido del todo al periodista. “Bien. La verdad es que no me he enterado de nada, Francino”, expresaba, provocando risas al locutor. “Lo de que hemos buscado nuevos públicos, sí que es cierto”, reconocía el copresentador. Francino le preguntó a qué hora comenzaba a grabar el programa. “Empezamos ya”, señalaba Grison.

Grison le preguntó a Francino una duda que tenía David Broncano. “Ha preguntado si el premio es al mejor presentador o al mejor programa”. El locutor le aclaró que el galardón era para La Revuelta, no para él. “¡Qué narcisista, el premio lo quería para él!”, exclamaba Grison, para después añadir un comentario algo jocoso. “El año que viene pediremos más millones, no os preocupéis”, apostilló.

🎥 #PremiosOndas | 😂"La verdad que no me he enterado de nada Francino": así recibe el equipo de @LaRevuelta_TVE el Premio Ondashttps://t.co/r3XO9FX8rf pic.twitter.com/DPdwGi6ai3 — Cadena SER (@La_SER) October 23, 2024

La Revuelta no ha sido el único formato que le ha dado alegrías a RTVE en esta 71ª edición de los Ondas. TVE ha obtenido también el galardón al mejor programa de actualidad o cobertura especial por sus especiales sobre el 20 aniversario del 11-M, su telediario especial con motivo de dicha efeméride, el reportaje emitido en En Portada y el especial La entrevista que nunca se emitió de RTVE Play. El reconocimiento ha sido compartido con el programa Los cuatro días que nos cambiaron de laSexta y el documental Cuatro días de marzo de EITB.

También ha obtenido el premio a la mejor serie de comedia por Esto no es Suecia, que ha compartido con 3Cat. Además, ha obtenido el premio al mejor programa de radio por Ficción sonora.