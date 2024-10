Jorge Ponce recuerda el odio que sufrió en sus inicios en televisión: "Decían que era lo peor que les había pasado"

Actualmente, nadie pondría en duda el talento del cómico Jorge Ponce. El malagueño ya triunfaba en sus apariciones en La Resistencia y ahora causa furor con su sección diaria en La Revuelta de TVE. Además, ha incursionado en el True Crime con Medina: el estafador de famosos para Prime Video. Socio de Broncano y uno de los fundadores de la productora del jienense, Encofrados Encofrasa, el colaborador no tuvo unos inicios fáciles.

Así lo ha recordado en una entrevista con Carolina Iglesias en Ni tan bien, en Cadena Ser. El malagueño ha mostrado su lado más humilde para señalar que su camino en la pequeña ha sido bastante complicado. Aunque Ponce había aparecido brevemente en Caiga quien caiga y había sido invitado en Ilustres ignorantes, fue En el aire, el late night de Buenafuente en laSexta, su primer gran proyecto en televisión.

El programa tuvo 2 temporadas y estuvo en emisión entre 2013 y 2015. Ponce compartía plató con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Dada la popularidad de la dupla Buenafuente-Romero, el público no era muy benevolente con Ponce. Es más, el malagueño recibió tal odio en redes sociales, que hubo muchos usuarios que llegaron a pedir su despido.

“Imagínate la idea de Andreu, que era increíble: 'Vamos a coger a este chaval, que no ha salido nunca en televisión y tiene unas inseguridades increíbles, que puede ser gracioso pero todavía está por demostrar, y vamos a ponerle de tercero al lado de la pareja más estable de la comedia en España'”, expresaba Ponce con tono irónico en el programa.

Ponce habló de los “cubos de mierda” que recibía cada día tras la emisión de En el aire en X (en esa época, Twitter). El malagueño no dudó en reproducir las duras palabras que le dedicaba los internautas. “Había mensajes directos que citaban a Andreu diciendo: despídelo. Decían que era lo peor que les había pasado, como si me hubiera colado en su casa y hubiera cagado en la mesita de noche de sus hijas”, confesaba.

Jorge Ponce en 'En el aire'.

Ponce le reconocía a Iglesias que, para él, fue una experiencia que le hizo tener un “pellejo duro”. “Después de recibir eso, al día siguiente intentaba los chistes otra vez”, compartía.

A pesar de que su talento es reconocido, Ponce señaló que los comentarios hirientes siguen llegándole en redes sociales. Ahora bien, el malagueño mostraba cómo los años le habían enseñado a que dichas palabras no le afectasen. “Ahora sigue pasando, pero me da exactamente igual”, reconocía. “Hay gente que me odia, y gente a la que le hago un poco de gracia”, añadía.