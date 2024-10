Diego González Rivas opera con éxito a un paciente que le contactó tras participar en La Revuelta

El cirujano gallego, Diego González Rivas, participó el mes pasado en el programa La Revuelta, de David Broncano. Aquel día habló de su técnica mínimamente invasiva para realizar operaciones torácicas y unos días después fue contactado por un paciente para pedirle que valorara su caso, a quien finalmente ha operado con éxito.

En aquella participación en el programa de TVE, González Rivas explicó que, en ocasiones, opera "por encargo", con pacientes que le piden expresamente a él que les intervenga en una fecha y lugar concretos. Y eso mismo le ocurrió tras hablar de su trabajo en antena.



Así lo contó este jueves el cirujano, cuando intervino de nuevo en La Revuelta para contar esta historia con final feliz. Y es que después de participar en el programa en septiembre, un paciente le contactó para que valorara su caso después de que varios cirujanos le dijeran que no podían operarle.

Se trataba de una persona "con lesiones en ambos pulmones, son potencialmente curables, pero en Reino Unido le dijeron que no se podían quitar porque estaban en sitios mal localizados y había que quitar demasiado pulmón. Después de contactar con varios cirujanos y recibir un 'no' ya no tenía opciones", relató.

González Rivas valoró su situación y decidió "aceptar el reto". "Tengo experiencia en cirugía bilateral y en casos complejos, le operamos un sábado y el domingo estaba ya de alta", contó el cirujano en directo, despertando una gran ovación del público del programa.

El coruñés es un médico reconocido internacionalmente que ha desarrollado una técnica propia, mínimamente invasiva para operar el pulmón, Uniportal VATS, que permite operar la cavidad torácica practicando un pequeño orificio, a veces incluso con anestesia local, lo que facilita a los pacientes la vuelta a casa y a la vida normal en cuarenta y ocho horas.

Esta cirugía mínimamente invasiva de tres centímetros permite tratar patologías pulmonares como el cáncer de pulmón y le ha valido un amplio reconocimiento internacional y su aparición en medios de comunicación de todo el mundo. Su periplo le ha llevado a intervenir pacientes y enseñar su método en 125 países.