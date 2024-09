Jordi Évole, víctima de la última broma de Jorge Ponce en la nueva 'Resistencia': no se corta en llamarlo "feo"

Los guiños y los dardos hacia El Hormiguero desde La Revuelta se han convertido en algo bastante habitual (resulta ya hasta pesado) en la 'batalla' por las audiencias que llevan manteniendo Pablo Motos y David Broncano desde hace tres semanas en el access prime time.

El cachondeo continuó este jueves cuando una mujer del público lanzó al showman el peluche de una hormiga. "¡Eso no puede salir!", exclamó Grison al ver el muñeco con la cara de Barrancas, que en realidad resultó ser una mochila. "Es que Pablo no le dejaba venir", dijo la mujer, mientras Broncano no dudó en cogerlo y besarlo.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que La Revuelta disparara contra Jordi Évole. Ocurrió en la sección de Jorge Ponce, que reflexionó sobre guapos y feos. El socio de Broncano no tuvo ningún tipo de miramientos en burlarse del físico del presentador de laSexta.

"Mi mente es pública, universal y gratuita. Ahora es de todos", empezó diciendo Ponce siguiendo el hilo del claim de la campaña promocional que había hecho TVE en agosto con la nueva Resistencia.

El cómico estableció a continuación una dicotomía entre las personas guapas y feas. Para el selecto primer grupo, Ponce puso de ejemplo a las estrellas de Hollywood Brad Pitt y George Clooney, que ahora están de vuelta con la saga Ocean's. "¿Sabes lo que pasa al final de la película? Que están aún más buenos".

Bezos y Grison ni prestan atención al programa.



Obviamente sabéis que esto está grabado, que podíamos haber quitado esta situación vergonzosa entre compañeros. Aquí da igual todo. pic.twitter.com/hp4o9rhiqo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 26, 2024

La peor parte se la llevó Évole de forma completamente gratuita. Y es que, para hablar de feos, puso sobre la mesa el nombre del popular periodista. "El feo que es buena persona lo es por necesidad, lo hace por ofrecer algo al mundo", aseguró para a continuación decir: "Jordi Évole, por ejemplo".

"No le sale natural, lo hace por buscar su lugar en la sociedad. Pero un guapo, que siendo guapo, un sábado por la mañana está en el punto limpio con un bote de aceite usado y un perchero usado... es guapo de corazón", continuó diciendo Ponce. "Un guapo que recicla equivale a un feo que cura el cáncer".

Jorge Ponce enseña en 'La Revuelta' una imagen del rostro de Évole fusionado con el de Jesucristo.

Broncano estuvo rápido y reaccionó lanzando un cumplido a Grison: "Marcos está muy guapo últimamente. Es lo más top de aquí". "Muchas gracias por la parte que me toca. Los feos también sois buenas personas", espetó Grison desde la cabina.

Ponce, por último, mostró a la audiencia las representaciones más atractivas de Jesucrísto, donde se volvía a hacer referencia al rostro de laSexta. Évole aparecía fusionado con una imagen religiosa. "¿Tú crees que podrían haber levantado el cristianismo a nivel mundial si lo hubiesen hecho así?", zanjó el cómico.

El colaborador de La Revuelta de David Broncano, por cierto, estrenará el 18 de octubre en Prime Video el true crime en clave de humor Medina: El estafador de famosos.