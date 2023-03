Chenoa vuelve con 'TCMS': "No voy a cantar si no me apetece; no es justo ni para mí, ni para la música"

Chenoa repite en 'TCMS': "No voy a cantar si no me apetece; no es justo ni para mí, ni para la música"

Chenoa lleva siete años sin sacar disco (su último trabajo fue Soy Humana) pero, desde entonces, no ha parado de encadenar éxitos en su faceta como comunicadora. Este viernes estrena en Antena 3 la décima edición de Tu cara me suena, un programa que le sitúa cada año en la primera línea. "Claro que miro las audiencias a la mañana siguiente", confiesa la artista, toda una veterana del medio.

La cantante asegura que tiene especial devoción por "el team de los cuatro", es decir, por aquellos concursantes que están abonados a la puntuación más baja que el jurado puede dar. "En casa los quieren un montón, porque son al final los que despreocupan de todo", dice sobre este grupo de participantes en los que este año estarán Susi Caramelo y Agustín Jiménez.

Chenoa, que ha compaginado las grabaciones de Tu cara me suena con Tómatelo menos en serio, su programa en Europa FM, nos confirma que su regreso a la música está cerca. "Quiero lanzar un single, me apetece y los chenoistas me lo están pidiendo", asegura insistiendo en la idea que no va a cantar si no le apetece. "No es justo ni para mí, ni para la música".

Después de tantas ediciones siendo jurado, ¿se pierde la capacidad de asombro?

La capacidad de sorpresa la mantenemos. Sobre todo, porque los concursantes son nuevos. Por mucho material que hayas escuchado, lo que peor llevo es disociar que cantan de una manera y que van a imitar. Quizás sí que hay gente que la conozco por su forma de cantar y digo '¡ala, qué capacidad de poder cambiar la voz!'.

Lo que me parece más complicado es que tener un estilo determinado cantando y que te hagan hacer una persona que jamás hubiera hecho. Porque yo, lo de imitar lo llevo fatal. Como dice Lolita 'ni de coña'. En esta edición hay mucha gente que tiene aptitudes que llaman mucho la atención.

¿Hay algún concursante que realmente se ha enfadado cuanto le puntuas con un cuatro?

Y con un ocho también. Hay piques heavys, y se nota en las caras. No voy a decir ahora quién, pero lo vais a ver. Yo lo he notado, ¿eh?

¿Te lo recriminan detrás de las cámaras?

No se atreven. No me dicen nada, pero yo sí lo noto por las caras. Se nota más después, cuando ya han pasado dos o tres canciones.

¿Y eso te acaba condicionando?

No, porque yo generalmente lo explico de una manera súper cariñosa y un poco técnica. O sea, mezclo un poco las dos cosas. En ningún momento te doy un argumento que digas es porque quiero, no. Hay una razón. El jefe del jurado para mí sigue siendo Carlos [Latre], que es el imitador, y yo puedo hablarte desde un punto técnico. Quizás valoro más al que no canta y lo ha hecho bien. Eso es lo más dificil para mí, porque cuando les oigo cantar, a mí me dan ganas de aplaudir.

Cuando ves que un cantante no se ha salido de su estilo al imitar, ¿es determinante a la hora de valorar su show?

Un poco sí. Y es normal. Si hago una imitación y veo que no voy a llegar con el estilo de la persona que tengo que imitar, pues tiro del mío. Eso sí, no desafino. Que es un poco el juego que plantea Latre: 'suéltate'. Es que es tirarte sin paracaídas, es desafinar. Y para un cantante, desafinar es muy duro.

¿Es justo equiparar las actuaciones de los cantantes con aquellos concursantes que tienen un perfil más cómico? No es lo mismo ver a Susi Caramelo de Peppa Pig que a Andrea Guasch haciendo de Chanel...

Sí, sí lo es. Hacer de muñeco no es fácil. A ti te ponen esos pelos como si fueras tal y ojito. Yo creo que el punto cómico tiene una parte muy agradecida en esto. Tengo que ser muy honesta. Yo soy muy del team de los cuatro, o sea todos los que han sacado cuatro. En casa los quieren un montón, porque son al final los que despreocupan de todo. Es otro tipo de energía. Tienen la inteligencia de saber a qué están jugando y Susi tiene una evolución.

"Soy muy fan de Josie. Ha ido a jugar y se deja todo en el escenario. Ha sido una gran sorpresa"

De los ocho participantes, ¿quién te ha sorprendido más?

La verdad es que todos. Pero a ver, es que no quiero hacer spoiler. Yo soy muy fan de Josie. No tiene filtro respecto a la ropa.

¿Crees que a Josie le ha costado más el ser juzgado después de tanto tiempo estando al otro lado?

No le cuesta. Ha ido a jugar y se deja todo en el escenario, ya te lo digo. Yo es que estaba alucinando. Para mí ha sido una gran sorpresa.

¿Cómo valoras que Anne Igartiburu, un rostro asociado al corazón y a la crónica social, haya salido de su zona de confort?

Anne es una persona muy elegante y como es coach, maneja la situación muy bien. Es una persona que sale mucho de su zona de confort.

¿Nunca vas a faltar a tu cita con Tu cara me suena?

Es que yo llevo seis años y no he faltado ni un día. He estado con mis cosas, pero no falto porque es casa. Estoy muy a gusto y sobre todo porque somos muy amigos.

¿Alguna vez habéis recibido feedback de algún artista al que hayan imitado en el programa?

La verdad es que no. Aparecen por Twitter y mola mucho. Igual reacciona Alejandro Sanz, Thalia o Paulina Rubio.

Chenoa, en la presentación de 'Tu cara me suena'.

¿Cómo reaccionas cuando un concursante te imita?

Con lejanía. Cuando miras un poco para atrás, ves la foto de cuando eras pequeña, luego tienes 10 años, 15, 20... y, de repente, ya te has pasado la raya. No soy la misma, gracias a Dios. Yo he intentado evolucionar y a pesar de que la gente mantenga de ti una imagen, tú tienes que seguir peleando por seguir adelante.

¿Cómo encajas las críticas que te hace la gente?

Depende del contexto. Es decir, hay gente que argumenta muy bien y que te lo explica y yo digo 'jo, es verdad'. Y hay gente que es fan y es hater. Por el tipo de lenguaje se nota enseguida que no hacen una crítica constructiva.

¿Eres de las que mira la audiencia el dia siguiente?

Sí, claro.

¿Y cómo te enfrentas al share?

Yo soy parte de muchísimas cosas. Soy una más de ahí, pero me siento muy como responsable y si es por una parte mía, lo miro y lo intento mejorar. Yo quiero que todos estén contentos. Así que sí, lo miro desde hace mil años.

¿Qué más proyectos tienes para el futuro? ¿Vas a volver a sacar música?

Sí, voy a sacar nueva música. Quiero lanzar un single, me apetece y los chenoistas me lo están pidiendo. Lo he dicho muchas veces. Yo no voy a cantar si no me apetece cantar. No sería justo ni para mí, ni para la música. Por eso llevo desde Soy humana, en 2016, que me metí a hacer otras cosas que me han propuesto gracias a la música. Yo quería hacer tele, estoy parida por tele, y también hago radio, en EuropaFM.

