Anne Igartiburu, sobre su salto de TVE a Antena 3 con 'Tu cara me suena': "Si no me sacas a bailar..."

Anne Igartiburu es la concursante estrella de la décima edición de Tu cara me suena, pero a ella le cuesta creer que así sea. "Me he quedado alucinada. Creo que muchas veces no somos conscientes de la imagen que tenemos fuera", asegura con motivo del estreno del talent de Antena 3 este viernes 24 (22.00).

La presentadora vasca es un rostro que históricamente está ligado a Televisión Española. Sin embargo, su coqueteo con formatos de la competencia - Mask Singer primero y TCMS después- han hecho que su visibilidad en la pública se reduzca a las emisiones de fin de semana de Corazón. De hecho, la Corporación prescindió de ella para dar las Campanadas de 2023 por primera vez desde 2005.

Sin embargo, Anne no tiene ningún tipo de rencor. "Si alguien no te llama, pues es que no puede. No va a por ti. No te lo puedes llevar a lo personal", confiesa a un pequeño grupo de medios, entre los que se encontraba BLUPER. Y si algo ha aprendido esta profesional es que "hay que decir a todo que sí".

[Los ocho retos a los que se enfrenta el estreno de ‘Tu cara me suena 10’, la edición más tardía]

¿Cómo te llegó la propuesta para concursar en TCMS?

Me llegó de la mano de Gestmusic, que les conocía de ¡Mira quien baila! [programa que presentó en TVE], y Antena 3 ya me había visto en Mask Singer.

¿Te pilló de sorpresa?

Sí, claro. Fue justo el mismo día que me dijeron que quitaban el programa de Corazón de lunes a viernes. Dije: 'Ostras, ahora que me quedo solo con el fin de semana, tengo tiempo y no tengo nada más que hacer... ¡pues venga!'.

¿Hay muchas diferencias entre Mask Singer y TCMS?

En Mask Singer grabas en un estudio con la voz distorsionada y en plató cantas en playback. Yo llevaba un traje de monstruita que pesaba un montón. Y aquí, en TCMS, te dan un micro, bajas la escaleras y te juegas todo en dos minutos con 600 personas de público y cuatro del jurado.

Anne Igartiburu, en 'Mask Singer'.

Debutas imitando a Thalia. ¿Tuviste muchos nervios el primer día?

Sí. Además, Thalia es como muy latino, muy mujer... Yo me he sentido mucho más cómoda en estilos de los 80 y los 90, y en papeles de hombres porque el cambio es tan radical, que te permite jugar más.

¿Has cumplido las expectativas que tenías antes de comenzar el programa?

Sí, sí, sí. Es que toda esta gente ha hecho todo un trabajazo y también es bonito verlo ahí. Para mí, durante 28 años, yo me pongo ahí [delante de las cámaras], se enciende la luz roja, presento y me voy a casa. De repente, relajarme y no tener que estar pendiente de lo que pase en el programa, si no disfrutarlo y vivirlo, es otra cosa.

¿Sigues teniendo en mente afrontar otros retos volviéndote a salir de tu zona de confort?

No lo sé. De momento hago Corazón y estoy con Diez Momentos en Telemadrid. Yo digo a todo que sí, ¿eh? Hay que decir a todo que sí.

¿En qué situación te encuentras ahora mismo en TVE? ¿Cómo sentó a los directivos que saltaras a Antena 3 como concursante?

Si no me sacas a bailar... Ellos están haciendo cosas y ya saben que yo estoy ahí. Siempre que me proponen algo digo que sí. Siempre. Nunca he dicho que no. A todo he dicho que sí.

¿Crees que lo de las Campanadas fue una especie de castigo?

No. También puedo decir que es un regalo, ¿no? Fue un regalo, ¿o no?

Lo dices porque Ibai Llanos te fichó para presentar las uvas junto a Ramón García en su canal de Twitch. ¿Cómo se fraguó todo?

Cuando todo el mundo me llamaba para preguntarme por mis reacciones por lo de las Campanadas yo decía: 'Es que está bien, quizá hubiese agradecido que me lo hubieran dicho en noviembre'. Es lo único. Lo demás es que es normal, no vas a estar dando siempre las Campanadas, han sido casi 20 años. Es normal que venga otra persona. Entonces llamas y dices: 'Oye cariño, que este año no'. 'Ah, vale, pues ya está'. No pasa nada. Así fue, porque esto se publicó el 6 o el 7 [de diciembre] y yo el 29 tuve la llamada de Ibai para hacer las Campanadas. Llamé a Alejandro de Miguel porque Caprile estaba cerrado y le dije que me hiciera un traje.

¿Quedaste contenta con la experiencia?

Mucho. Quedó tan chulo y tan fresco... No se puede ser más generoso y amoroso como lo es Ibai. Él nos decía 'gracias' y no, yo le decía 'gracias a ti porque estoy haciendo unas campanadas distintas con mi amor que es Ramón y en este balcón'.

"No me tomo lo de las Campanadas como un castigo"

¿Repetirías?

Sí, y dónde sea. Ya sea en TikTok con Xuso Jones. Las he dado en TVE, en EITB, ahora en Twitch...

¿Te ha servido para que ahora te conozca el público más joven?

Sí, sobre todo me llama la atencion que gente más joven me dice que me ha visto. Y como poco a poco, voy haciendo cosas en otras plataformas, te vas metiendo en un mundillo de una forma de comunicar que es mucho mas natural, mas cercana, más inmediata y que envuelve mucho. Todo lo que hago en Instagram, podcasts... mueve muchísimo. Y si no te enganchas, te quedas atrás.

Hablas sin ningún tipo de rencor. ¿Has aprendido a relativizar gracias a la experiencia que tienes en el medio?

¿Sabes qué pasa? Que a mí me ha ido muy bien. ¿Cómo no voy a estar agradecida? Si un director no te llama, pues es que no puede hacerlo. No va a por ti. No te lo lleves a lo personal. Me preguntas '¿es un castigo?' No, pues lo mismo están buscando a alguien para las Campanadas, igual se están volviendo locos porque quieren cambiar de caras... Eso es lo importante, no tomártelo en lo personal y saber que eres un engranaje en un mundo mucho más grande.

Yo he tenido mucha suerte: he dado los puntos de Eurovisión, la elección de los representantes españoles para Eurovisión, he hecho retransmisiones de bodas reales, el nacimiento de nuestra futura reina, he hecho hasta las motos de Laguna Seca o la Copa América, la muerte de Lady Di desde París... He hecho de todo.

¿Por qué crees que TVE está sufriendo esta crisis de audiencia?

Bueno, tanto TVE como todas las cadenas. Hay un traspaso grande a la televisión a la carta y una forma de elegir los contenidos muchísimo más a medida para cada espectador. Creo que es lo que se tiene que hacer ver, que esto no es una cifra de audiencia para el día siguiente, sino que la audiencia está mucho más repartida, que existen plataformas y que hay que relativizar mucho y no poner titulares que pueden distraer al espectador.

¿Sigues fijándote en la audiencia cada dia?

Sí. De hecho los productores me lo mandan. Mi director me mandó la audiencia que tuvimos el sábado con Laura Valenzuela y me pone '¡picazo, enhorabuena!'. Quizás no lo hago todos los días, pero sí, lo miro.

Sigue los temas que te interesan