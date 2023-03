José Mota se confiesa en 'El Hormiguero': "Paré dos veces un rodaje porque me daba miedo matarme"

El Hormiguero ha recibido este martes a José Mota y Pepe Viyuela. Ambos, acudían al programa de Pablo Motos para presentar El Hotel de los Líos, su nueva comedia que llega tras García y García, y que se estrena el 24 de marzo en cines.

Tras presentar a los invitados, Motos ha saludado a los actores como "don Pepito y don José" y en ese momento, los tres han comenzado a cantar la famosa canción Hola Don Pepito, hola Don José. "No pensaba empezar el programa así", confesaba Motos mientras daba paso a publicidad.

"Es el spin off de García y García", retomaba el presentador. "Esto son dos idiotas que se han reencontrado", ha comentado Pepe Viyuela. "Son tan tontos, que cualquiera de los dos es más tonto que el otro", añadía José Mota entre risas.

El conductor del programa de Antena 3 aseguraba que, aunque se trataba de una película cómica, se pasaban "mucho tiempo colgados". Tanto es así, que Pepe Viyuela no dudaba en animar a su compañero a contar su 'obsesión' con las "tuercas" de su arnés.

"Tuve un problema con las tuercas, me dejaron suspendido en 40 metros de altura", comentaba Mota mientras era cortado por Viyuela, que aseguraba que estaba exagerando. "Me dijeron si quería un actor especialista, pero preferí hacerlo yo", confesaba.

"Estaba todavía en el suelo y me estaban poniendo las cosas, apretándome las tuercas, y en ese momento se te pasan por la cabeza mil cosas. No es que suela ocurrir, pero hay veces que la gente ha perdido la vida en estas situaciones", continuaba Mota.

"Yo he visto tuercas moverse solas", bromeaba. "Cuando decían 'acción', yo lo paraba y les decía que me miraran otra vez las tuercas. Me decían que estaban bien, pero cuando volvían a dar 'acción', yo pedía que cortaran otra vez y que volvieran a mirar", aseguraba entre risas.

"Si me tengo que matar que sea porque toca, no por una tontería", sentenciaba. Por su parte, Pepe Viyuela confirmaba la historia y añadía que José Mota le "tiene miedo a todo". Tras esto, los actores no han dudado en contar más anécdotas del rodaje, y es que José Mota también tuvo miedo "de las palomas que usamos para una escena".

Trancas y Barrancas desafían la lógica de @JoseMotatv y Pepe Viyuela con sus acer-tijos #MotaViyuelaEH pic.twitter.com/RjW3QVX4A2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 21, 2023

