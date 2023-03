Mariló Montero confiesa su duro paso por 'El Desafío': "Fue un infierno, una pesadilla"

Para terminar la semana, El Hormiguero ha invitado a las finalistas de la actual edición de El Desafío; Mariló Montero, Ana Guerra, Laura Escanes y Rosa López. Las concursantes han llegado a la última gala del programa más duro de Antena 3, que se emitirá en la noche de este viernes.

"Nos preguntan mucho quién ha ganado, ni a mis hijos se lo he contado", confesaba Mariló Montero. En ese momento, la presentadora ha decidió contar un secreto de la prueba de la apnea, contando con que López realizó cuatro minutos cuarenta segundos. "Rosa me dijo que me hiciera pipí, yo hice lo más grande y me salió ese dato", aseguraba.

"Si llevas dos o tres minutos y ya puedes hacer pis, es que te has relajado lo suficiente como para hacer pis", aclaraba la cantante. "El agua es la misma para todos", aseguraba el presentador entre risas. Minutos después, confesaba su verdadera estrategia para la prueba reina: "Cambié de pensamiento cada vez que iba teniendo más dolores, me di cuenta de que lo mejor era no pensar".

Por su parte, Laura Escanes ha asegurado que su peor prueba se emitirá este viernes: "Fueron los patines, me caí mil veces. Me pasé llorando todo el día, también por la pena de que se terminara".

Sin duda, la que peor recuerdo guardará del espacio de Antena 3 será Mariló Montero, tal y como ella misma ha explicado. "Yo no soy llorona, pero en ese programa es imposible no llorar. La peor experiencia para mí fue el piano, cuando tuve que tocar con Pablo López". La presentadora asegura que dormía dos horas por las noches, al estar tan concentrada en la prueba.

En ese momento, se sinceraba ante su paso por el espacio de Antena 3. "Fue un infierno, he tenido pesadillas y entré en pánico", aseguraba. Además, ha bromeado con Pablo Motos sobre la imposibilidad de volver a hacer nada de lo que allí ha hecho ni bailar, ni tocar ningún instrumento.

Por su parte, Ana Guerra ha afirmado que para ella lo peor fue "las puntas de ballet", prueba que también se podrá ver en la gran final. "El violín también se me complicó mucho". En la misma línea que Mariló, Guerra no dudaba en decir que le quedarán "dolores musculares" de por vida.

