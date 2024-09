Juan del Val, sobre el plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez: “Lo que se pretende es intimidar”

Tras la visita de Antonio Banderas y Marta Ribera, como cada jueves, El Hormiguero dio la bienvenida a Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Los cuatro, junto con Pablo Motos (y las hormigas) comentaron algunas noticias de actualidad, y el primer tema que se puso sobre la mesa fue el llamado plan de regeneración democrática.

Cristina Pardo fue la encargada de introducir en qué consistía. “Pretende garantizar pluralidad de los medios de comunicación, conocer a sus propietarios, cuánto dinero reciben de las instituciones. Pero hay que esperar a ver la letra pequeña y hablar de lo poco que se conoce”, afirmaba la periodista.

Y, tras esto, Pardo ofrecía su propio análisis. “Me sorprende ver que había periodistas que lo recibían con entusiasmo, tendrán sus argumentos, pero que un Gobierno legislando sobre la prensa cuando se estaba informando de actividades cuestionables, éticamente, y no sé si judicialmente, de la mujer del presidente, me genera mucho recelo. Que un gobierno legisle sobre la prensa cuando se aportan informaciones que al gobierno no le conviene me chirría”, detallaba.

Tras esto tomó la palabra Juan del Val. Y, para él, este proyecto de Pedro Sánchez “nunca va a llegar a puerto”, porque “no tiene apoyos en la cámara”. “El problema es lo que se pretende. Yo creo que, por un lado, es intimidar. Y, por otro lado, al final, crear un debate, en el que lo que quede es que cualquier persona que critique a Pedro Sánchez lo que está haciendo es cometer un bulo, cualquier crítica hacia él es un bulo”.

Juan del Val también afirmó que “el medio que la publique (las críticas) es un pseudo medio y con esto ya está hecho. Porque a partir de ese momento cualquier crítica o cosa que se cuente de él, la gente más afín, te dicen es que esta gente lo que está haciendo es mentir”.

“Me parece fatal”

Cristina Pardo, en ese sentido, aseguró que los periodistas “tenemos maneras de regularnos a nosotros mismos, y no hay que olvidar la autocrítica”. “Me parece fatal”, dijo por su parte Tamara Falcó, que dice que “no se puede censurar a la prensa en un país libre, eso es una dictadura”.

Antes de cambiar de asunto, Juan del Val reconoce que “claro que hubo mucho bulo” en las informaciones que salieron sobre Begoña Gómez, pero que “no es un bulo que recibiera gente en Moncloa o que tenga una cátedra inexplicable. Si digo que cualquiera que ponga en cuestión que esto es ético ya es un bulo y es un pseudo medio y ya interesa”. “Tampoco es le primer político que tiene la tentación de presionar a los periodistas”, finalizaba el autor de Bocabesada.