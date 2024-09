Miguel Ángel Revilla deja claro cuánto cobra por ir a ‘El Hormiguero’: “Que no te engañen”

El Hormiguero recibió una vez más a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, y viejo conocido del programa, al que ha ido en más de 30 ocasiones, según recordaba este miércoles. Y una de las primeras cosas que Pablo Motos quiso destacar es cómo está recorriendo España dando charlas. “No cobro nada, solo el viaje”, se apresaba al decir el expolítico, que quería aclarar este punto. “Hay algunos ayuntamientos que por obligación tiene que pagar. Pero yo tengo varias entidades que quiero muchísimo” y a la que dona ese dinero, apuntaba.

De paso, aprovechó para lanzar un guante a Pablo Motos: que la próxima semana Johnny Depp firme una hormiga que tienen en el programa, y que quiere subastar con fines benéficos. Una escultura de este insecto que ha sido firmada por numerosos famosos. Los fondos irán destinados a una ONG de Uganda, país en el que él colabora en la construcción de un hospital.

Revilla expresó entonces su deseo: “Que se subaste el día de su cumpleaños”. “Hay personas ricas, y que uno diga: voy a hacer un gesto por esos niños de Uganda. Espero que el día de mi cumpleaños me vuelvas a invitar para celebrar mis 82 cumpleaños y subastamos esta hormiga”, le pedía al presentador.

Como en otras ocasiones, el cántabro no ha parado de hablar, y dando largas respuestas a las cuestiones que lanzaba Pablo Motos. “Se nos va el tiempo, Revilla…”, le llegó a decir en más de una ocasión, para que fuese más conciso, aunque sin éxito.

El presentador quiso contarle a los espectadores un dato poco conocido de la biografía de Revilla: de joven fue exportador de caracoles en Francia. “Yes. Oui”, respondía con humor el invitado. Entonces relató cómo ocurrió en el año 70, con un amigo que trabaja en un camping, y le propuso hacer este negocio, basándose en los intereses de un cliente del negocio. Eso sí, aquella aventura le provocó situaciones como que los caracoles se escaparan y acabasen colocándose alrededor del coche.

Tras charlar sobre Israel o el plan de regeneración democrática llegó el turno de Cataluña. Y ahí sacó el nombre de Isabel Díaz Ayuso, cuando habla de lo que aporta Madrid. Y ahí, Revilla aseguró que Madrid tiene que aportar más porque es la capital y todo el mundo tiene que pasar por ahí en algún momento. “¿Cuánto te gastas tú en los viajes míos a El Hormiguero?”, le preguntó a Pablo Motos.

Y justo después quiso dejar claro un punto: “No cobro nada. Ni dietas, ni nada, ¿eh? No me dais nada. Que lo sepas, que no te engañen”, le advertía al presentador. “Tú vienes dando, con regalos...”, valoraba Motos. “Me pagáis el hotel, y el avión”, sentenciaba el de Cantabria. Y Pablo Motos confirmaba: “Revilla no cobra nada por venir a El Hormiguero”. Y añadía que ningún invitado cobraba, de hecho.

“En tu línea”

Poco antes de terminar su intervención, Revilla presentó brevemente su nuevo libro, titulado Por qué pasa lo que pasa, y que lanzará próximamente. “Yo me hago diez preguntas y me las contesto”, detallaba el invitado. Y Pablo Motos no pudo resistirse a lanzarle un pequeño dardo: “En tu línea”.