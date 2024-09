El 30% de los alumnos del Máster de El Español será contratado en octubre por el diario

El presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha decidido que cuatro de los 14 alumnos de la primera promoción del Máster de Periodismo de este diario y la Universidad Camilo José Cela pasen a formar parte de la redacción al completar su periodo de Prácticas, que finaliza la última semana de septiembre.

El potencial de los alumnos seleccionados y el trabajo realizado durante estos 12 meses de Máster han sido decisivos en lo que, para muchos, será su primer contrato como periodistas.

En marzo de 2023, cuando EL ESPAÑOL anunció la creación de un Máster de Periodismo de la mano de la UCJC, el director del diario líder de España señaló lo siguiente: “el periodismo es una carrera de relevos y el Máster de EL ESPAÑOL es la garantía de la continuidad de nuestro proyecto”.

“Un proyecto -continuó- que, en cierto modo, se inició hace 43 años. Y no sólo porque en 1980 me nombraron director de Diario 16, sino porque cuando entró en vigor la Constitución del 78 pudimos empezar a practicar el periodismo en libertad”.

En el año que ha durado el curso, los alumnos del Máster han escuchado en numerosas ocasiones que no existe periodismo verdadero si no hay libertad de publicación ni sin una conducta ética y responsable por parte de los periodistas.

ÇJAvier Carbajal, redactor jefe de fotografía y vídeo de EL ESPAÑOL, enseña a los alumnos cómo trabajar con drones. David Morales Madrid

El Máster de Periodismo en su primera promoción se convierte así en un éxito con casi el 30% de los alumnos contratados por el diario promotor del postgrado, -exactamente el 28,5%-. Precisamente las palabras empleabilidad y utilidad desde el día de inicio en la redacción estuvieron muy presentes en el ánimo del creador y primer director de este Máster, el periodista Miguel Ángel Mellado.

“Que EL ESPAÑOL contrate a cuatro alumnos es importante, pero más lo es que muchos otros miembros de la primera promoción están preparados para formar parte de cualquier redacción en la que entren”, señala Mellado. “Nuestro Máster es un máster de másteres y los alumnos son multimedia, capaces de hacer una información, un reportaje, un podcast, un en vivo… En suma, pueden ser útiles por su versatilidad en diferentes tipos de redacción”, añade el avezado periodista.

Los cuatro alumnos serán elegidos por el nivel demostrado en los dos ciclos del Máster: los seis meses en el campus, en el Taller de Periodismo, de octubre de 2023 a marzo de 2024, más otros seis meses en la redacción del diario de Pedro J. Ramírez, que ahora acaban, de abril de 2024 a este septiembre.

Pedro J. Ramírez y Miguel Ángel Mellado en la presentación del máster en 2023. Javier Carbajal

El compromiso de este Máster de Periodismo era contratar, al menos, a dos de los alumnos matriculados. Serán el doble, cuatro, lo cual no tiene parangón en el decreciente mercado de la información en España.

Este beneficio se debe, además de la capacidad y el esfuerzo de los alumnos, a la expansión de la compañía editora de EL ESPAÑOL, que en 2024 ha repartido beneficios por primera vez, como anunció la directora general del diario, Mamen Vázquez, en la última junta de accionistas.

Detrás del crecimiento del diario líder de España está su pulso informativo, como señala su jefe de Redacción, Mario Díaz. También a su expansión territorial, dotando de sentido al nombre de la cabecera al hacer España.

En los últimos años se han abierto ediciones locales y regionales por todo el país, desde Galicia a Andalucía.

Precisamente la conexión local y regional de un diario nacional como EL ESPAÑOL será otra oportunidad para los alumnos de la segunda promoción de este Máster de Periodismo, que comienza el próximo 14 de octubre.

Alumnas del Máster de El Español con el redactor jefe de Reportajes, David Palomo. Javier Carbajal

En el periodo de prácticas, de abril a septiembre de 2025, los aspirantes a periodistas podrán elegir redacciones situadas en otras comunidades autónomas, no sólo en Madrid. Esto puede ayudar a la economía de los alumnos, dado el encarecimiento de la vivienda en la capital de España. El Máster del diario y de la Universidad Camilo José Cela también ofrece algunas becas y descuentos.

El postgrado en Periodismo de EL ESPAÑOL ha permitido cumplir lo que es casi un axioma en la profesión: lo realmente difícil para dedicarse a la información es tener la oportunidad de traspasar la puerta de una redacción. Los seis meses de prácticas es una seguridad que tantas veces resulta imposible tener al alcance.

Esta oportunidad de seis meses de prácticas no la ofrecen todos los másteres de la competencia. El aspecto diferenciador de la oferta de este diario es, por un lado, que los profesores son, en su mayoría, periodistas con credibilidad en la profesión pese a su juventud y, en segundo lugar, que la redacción del diario no es ni muy pequeña, donde no da tiempo a aprender, ni muy grande, donde los recién aterrizados no reciben la atención necesaria para un novato con ganas.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL va a refrescar sus contenidos respecto al curso anterior: será más multimedia aún, con más clases prácticas de Inteligencia Artificial, Redes Sociales, Podcast y cámara, pero también con una mayor carga de profundidad en el periodismo de calidad, el de las exclusivas -con la incorporación de Manuel Cerdán-, el reporterismo de guerra -con el fichaje de Antonio Pampliega-, con más periodismo de datos….

En suma: el Máster ofrece el periodismo de calidad de siempre y el periodismo multimedia presente. Con clases prácticas enfocadas a la utilidad y a la empleabilidad, como lo prueba el éxito de la primera promoción del Máster.