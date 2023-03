Emilia confiesa en 'El Hormiguero' cómo fue el inicio de su carrera musical: "Mis recursos eran nulos"

Este miércoles 15 de marzo ha visitado El Hormiguero por primera vez la cantante argentina Emilia, y lo ha hecho para presentar su nuevo sencillo, titulado Tu recuerdo, en el que colabora con los artistas puertorriqueños Wisin y Lyanno. Se trata de un tema de reguetón lento sobre el desamor.

"El viernes tengo mi primer show en Madrid, estoy muy ilusionada", ha espetado después de hablar sobre los brillantes que lucía en los ojos. "Son como mi seña de identidad, de hecho, tengo una empresa que los comercializa", aclaraba ante la pregunta del presentador.

Tras esto, la invitada ha comentado que la colaboración de Tu recuerdo se fraguó en sus redes sociales, donde acumula casi 7 millones de seguidores. "Wisin me escribió un mensaje privado, lo leí porque nos seguimos, si no es imposible que lo lea porque me llegan muchos mensajes directos", aclaraba al tener tantos seguidores.

El presentador ha recordado la entrevista de Duki, pareja de Emilia, que acudió hace pocas semanas a El Hormiguero. "Él es maravilloso, muy carismático", ha comentado Emilia. "Lo que más me gusta de él es su personalidad, su sensibilidad, es como un osito", espetaba entre risas.

Aprovechando este asunto, Motos ha querido conocer cómo es una relación entre dos estrellas de la música, ante lo que Emilia ha resaltado la importancia de entender la carrera del otro. "También hablar todos los días, sobre todo la videollamada", añadía.

Tras esto, el presentador ha querido saber cómo fueron los inicios de Emila en la música, una historia que ha sorprendido al comunicador. "Yo vengo de una ciudad pequeña, mis recursos eran nulos para convertirme en artista o vivir de la música. Tuve que confiar mucho en mí para poder sacrificar lo que amo", apuntaba.

"Mi abuelo me regaló mi primera guitarra, pero yo empecé a tocar música folclórica como tangos. Ha sido muy importante salir de mi ciudad, por eso le quiero decir a todos aquellos que nos estén viendo y piensan que no pueden conseguirlo, sí que se puede", sentenciaba.

Además, ha desvelado que dejó la carrera de Literatura para dedicarse a la música, algo que no terminó de gustar a su familia: "Me dijeron que como no lo consiguiera volvía a la panadería de mi padre a amasar pan".

