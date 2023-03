El extremo retiro espiritual de Sebastián Yatra en la India: "No me dejaban irme"

El Hormiguero ha continuado su semana con la visita del cantante colombiano Sebastián Yatra, que ha acudido al plató de Pablo Motos para presentar su último single titulado Una noche sin pensar. Además, Yatra ha aclarado cuáles serán las fechas de sus próximos conciertos veraniegos en nuestro país.

El presentador ha comenzado la entrevista preguntando a Yatra qué significa esta nueva canción para su carrera. "Con este tema comienzo a contar una nueva etapa de mi vida. Como compositor vas contando canciones de tus vivencias. Ahora, estoy muy feliz escribiendo, me encierro tres o cuatro días en el estudio", respondía Sebastián.

Además, ha confesado que lo que más le ha costado es escribir la primera parte de la canción, que se le ocurrió mientras se encontraba en el camerino de La Voz Kids, y es que Yatra es uno de los coaches del programa de Antena 3.

Tras comentar varios aspectos de su carrera profesional, el presentador asegura haber hablado con el padre de Sebastián, el cual le ha contado varios aspectos hasta ahora desconocidos de su invitado, como es su parte más espiritual.

"Mi padre es un personaje, que en Colombia es alguien divertido. Muchas de las cosas bonitas de mi vida las he aprendido de él. Siempre ha sido una persona muy generosa, de esas que se entrega a la gente sin recibir nada a cambio. No es religioso ni nada, lo hace solo por ayudar a la gente", comenzaba.

Tras esto, ha confesado cuál ha sido su experiencia espiritual más extrema. "Fue el pasado mes de enero", aseguraba. "Era un retiro de silencio de 10 días en el norte de la India. Además, hubo una ola de frío extremo".

"Al final solo estuve cuatro días porque tuve que abandonar. Eran 10 días de meditación con 11 horas y media al día. No podía hablar, no podía mirar a nadie a los ojos, tampoco leer o escribir. Tenía la mano quemada del frío, pero se me infectó un piercing, no tenía nada de mis cosas... Casi no me dejan irme, me dijeron que era imposible, pero luego salí".

Además, aseguraba que lo más duro era "la cabeza" porque "empiezas a alucinar y te obsesionas con cada idea". Pero confiesa que no se arrepiente, pero que no fue capaz de terminarlo.

