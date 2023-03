El divertido momento de Belén Esteban en 'Sálvame' al saltarse el Código Ético: "¡No se puede decir!"

Mediaset España está sufriendo importantes cambios desde la salida de Paolo Vasile hace varios meses. La nueva cúpula ha establecido dos giros importantes que han afectado directamente a Sálvame, el programa vespertino más polémico de Telecinco.

El primero de ellos correspondía a la lista negra de los famosos de los que ya no se podría hablar en Mediaset. Este veto incluye a nombres como Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano.

El segundo hacía referencia a la imposibilidad de ningún colaborador de hablar sobre política, tampoco ningún presentador, algo que era muy común en Jorge Javier Vázquez. La realidad es que desde que este nuevo Código y la lista negra entraran en vigor, las referencias a los personajes vetados han sido mínimas, algo que no ha sucedido con la prohibición de hablar sobre política.

Pero ha sido en la tarde de este martes 14 de marzo cuando Belén Esteban ha incumplido el veto de una 'divertida' forma que ha conquistado las redes. Todo comenzaba cuando el programa trataba el tema del supuesto hermano de Anabel Pantoja, Pinocho, que acudía como invitado a Viernes Deluxe.

Para intentar defender a su amiga, Belén Esteban metía la pata y nombraba a Kiko Rivera, hasta en cuatro ocasiones. Mientras todos se referían al Dj como "el hijo de Isa Pantoja", ella no dudaba en pronunciar el nombre completo. "A Kiko Rivera...", espetaba Belén. "Al hermano de Isa P", la interrumpía Jorge Javier.

"¡Déjame terminar! ¿Puedo terminar? El hermano de Isa P no, Kiko Rivera", afirmaba sin darse cuenta de la prohibición. "Paso, paso, no voy a decir nada. No soy Anabel Pantoja...", al volver a ser interrumpida para que no pronunciara de nuevo el nombre del hijo de Isabel Pantoja, decidía salir del plató, siendo interceptada por Jorge Javier que le susurraba al oído: "Que no se puede decir eso...".

En ese momento, la colaboradora se daba cuenta de su error y hablaba de él como "el hermano de Isa P". Un divertido momento que ha sido viral en redes sociales, y es que los propios colaboradores no podían controlar la risa. "Belén, vamos a jugar a un juego que se llama tabú", le espetaba el presentador en todo irónico.

