El motivo por el que Pablo Motos tuvo que pedir perdón a los espectadores de 'El hormiguero' este lunes

Antonio Pagudo fue el invitado que abrió la semana de El hormiguero de Pablo Motos. El actor acudió al programa de Antena 3 para promocionar la película Bajo Terapia, que se estrena en cines este viernes 17 con el aval del éxito que ha tenido en el Festival de Málaga. "Todo el público se giró y nos empezó a aplaudir, nos transmitieron lo bien que se lo pasaron. Todos nos pusimos a llorar", aseguró con una sonrisa en la cara.

El actor, recordado por todos por su paso por La que se avecina, ofreció una curiosa entrevista marcada por su matrimonio con Mónica, miembro del equipo del formato de Atresmedia. Pagudo no dudó en contar que su relación "comenzó entre hoteles" hace más de 20 años, cuando ella era road manager.

Fue entonces cuando el intérprete reveló el curioso ritual que sigue cuando entra por primera vez a la habitación de un hotel, algo así como "marcar el territorio". "El cuerpo me pide probar el váter. Desalojo y, a partir de ese momento, el cuarto es mío, me siento como en casa", contó entre risas.

"Con el placer que te limpias con la toalla el culo en un hotel, no lo haces en tu casa", espetó Motos añadiendo que "tú te duchas en un hotel y dices: 'esto va a quedar impoluto". La anécdota se quedó ahí y ambos continuaron la charla con total normalidad, saltando a otro tema.

Sin embargo, la frase del presentador de Antena 3 enfadó a muchos espectadores, por lo que al arrancar la tertulia de los cómicos, El Monaguillo comentó a su jefe el descontento de las redes sociales a raíz del desliz que había cometido: "Se han enfadado las camareras del servicio de los hoteles porque han entendido mal lo que has querido contar".

El Monaguillo avisa a su jefe del error que había cometido en 'El hormiguero'.

"Porque has dicho 'limpiarse el culo con la toalla' y tú querías decir secarse...", afirmó Juan Ibáñez ante la incredulidad del propio Pablo Motos. "Están enfadados en Twitter", dijo El Monaguillo. Entre risas incómodas, el valenciano se vio obligado a pedir perdón. "Claro, no es limpiarse", aseguró. "Pido disculpas a todos los hoteles, a todas las toallas, a todos los váteres... me refería a cuando sales de la ducha, pues eso". "No os limpies el culo ni con las toallas, ni con las sábanas, ni con las paredes del hotel", bromeó Trancas por último.

