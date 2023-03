El sorprendente 'juego' de Antonio Pagudo y su pareja en los restaurantes: "Así liberamos los celos"

El Hormiguero ha arrancado su semana con la visita del actor Antonio Pagudo que ha acudido al plató de Pablo Motos para presentar su nueva película, Bajo Terapia, que estará disponible en pantallas a partir del 17 de marzo.

El actor ha confirmado que la experiencia de estrenar el filme con público en el Festival de Málaga ha sido una de las experiencias más maravillosas en su carrera. "Todo el público se giró y nos empezó a aplaudir, nos transmitieron lo bien que se lo pasaron. Todos nos pusimos a llorar", comentaba con una gran sonrisa.

La entrevista ha desvelado algunos de los secretos más ocultos de Antonio Pagudo con su mujer, y es que el argumento de la película se basa en cuatro parejas que van a terapia. Además, el presentador ha confesado que conoce muy bien la relación sentimental del invitado: "La mujer de Antonio, Mónica, trabaja en El Hormiguero. Sé muchas cosas vuestras".

El comunicador aseguraba que la pareja hace terapia a su "manera", y lo hacen en los restaurantes. "Es un juego de elegir. Eso es normal", comenzaba Antonio. "Hombre, pero no se elige sobre quién te follarías del restaurante", añadía Motos arrancando la risa del público.

"Es algo que nos mantiene juguetones, activos. También jugamos en el supermercado. Así liberamos los celos, a base de compartir lo que pensamos. La comunicación es básica en ese sentido, porque los celos te obligan a ocultar cosas", aclaraba el invitado.

Pero los pactos sentimentales entre este matrimonio no terminan ahí. "Además, tenéis un testamento emocional", comentaba el presentador, algo que dejaba al público boquiabierto. "El otro tiene una pareja concertada si uno de los dos morimos. Si yo me muero me gustaría que terminara con una persona en concreto, porque a lo mejor me gusta como esa persona trata a la gente de su alrededor. Los elegidos creo que lo saben", confesaba entre risas.

La entrevista ha continuado en la misma línea, y Motos no ha dudado en destapar el tercer secreto de la pareja, y es que se conocieron mientras ambos trabajan. "Fue hace más de 20 años, yo era actor y ella road maganer. Nuestra relación comenzó entre hoteles".

Unos inicios que les hicieron tomar una decisión sobre la decoración de su vivienda. "En nuestra casa el dormitorio está como si fuera un hotel, como una suite. Y en el baño tenemos muchos focos, como simulando un camerino", confesaba entre risas.

