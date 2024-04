El Gobierno reconocerá el Estado palestino sin votar en el Congreso: sólo informará a los partidos

El Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado sin que, en principio, tenga previsto someterlo a votación en el Congreso de los Diputados, según fuentes del Gobierno. Así será salvo cambio de planes en la Moncloa.

El Ejecutivo explica que el reconocimiento de Estado es competencia exclusiva del Gobierno, no es decisión del Congreso ni que haya que aprobar en la Cámara. De hecho, todos los reconocimientos de nuevos Estados que se han llevado a cabo en Democracia han seguido ese trámite estrictamente gubernamental.

La última vez que el Gobierno español ha reconocido un Estado fue Sudán del Sur y fue decisión exclusiva del Consejo de Ministros. En este caso, algunos de los socios de Pedro Sánchez, empezando por Sumar, preferirían participar de la decisión en el Congreso y, por eso, la resolución final aún está en el aire.

Además, está vigente la proposición no de ley aprobada en el Congreso de forma casi unánime en 2014 en favor de la solución de los dos Estados, Israel y Palestina. Aquella resolución, que legitima lo que se aprobará ahora, fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y defendida en la tribuna del Congreso por el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado", decía el texto, consecuencia del pacto entre PSOE y PP sobre su redactado final.

En 2011 fue aprobado también un texto similar como resolución posterior al Debate sobre el estado de la Nación de ese año.

Está también claramente en el programa electoral del PP en las últimas generales, y expresamente en el acuerdo firmado por el PSOE y Sumar para formar el Gobierno de coalición en noviembre de 2023.

"El Gobierno de España trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014", dice ese acuerdo.

Sin embajador

Oficialmente, no hay confirmación del trámite que se seguirá, más allá de un compromiso genérico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar a los portavoces de los grupos parlamentarios. Esa información, según las citadas fuentes, podría producirse de manera simultánea a la aprobación del reconocimiento que tendrá lugar, en principio, el mismo mes de mayo.

Cabe la posibilidad de que los grupos quieran forzar la comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar de la decisión. Si el Gobierno percibe que eso es posible, podría adelantarse y convertirlo en comparecencia a petición propia para dar cuenta de la decisión.

Moncloa baraja la posibilidad de que sea el propio presidente del Gobierno quien informe ante los periodistas en comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que podría ser durante el mes de mayo.

El PP no apoyará el reconocimiento de Palestina por entender que no es oportuno en medio del conflicto bélico en Gaza, tal y como mantienen otros países europeos como Alemania y Francia. Los populares aseguran no haber decidido si forzarán una comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno y una votación a través de una proposición no de ley. Tampoco lo apoyará Vox, que también podría presentar una iniciativa para ser votada en la Cámara.

Las mismas fuentes explican que la decisión del Gobierno no llevará aparejado nombramiento de embajador en Palestina, sino que seguirá siendo el cónsul español en Jerusalén quien se siga encargando de las cuestiones relativas a Gaza y Cisjordania.