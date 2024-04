Feijóo acusa a Sánchez de "dejación de funciones" y relaciona el amago de dimisión con las catalanas

Alberto Núñez Feijóo no tiene ninguna duda. El lunes, Pedro Sánchez, cuando reaparezca ante los medios, dirá: "Después de las muestras de cariño, de apoyo, y para parar a la derecha y la ultraderecha, voy a seguir de presidente, voy a intentar mover a mi partido".

El líder del Partido Popular, en una entrevista en Onda Cero, ha divagado sobre el posible final que tendrá la inédita reflexión que ha emprendido hoy el presidente del Gobierno y que mantiene en vilo al país. A su juicio, el amago de dimisión sólo obedece a una estrategia política para que su partido pueda recobrar el pulso en las elecciones catalanas y europeas.

No obstante, Feijóo ha censurado esta noche con dureza que frente a un "problema judicial", el jefe del Ejecutivo esta "intentando trasladar a los partidos la responsabilidad de hacer oposición". Y no solo, sino que también está intentando "victimizarse". Y "polarizar, enfangar aún más la actividad política", lo que, ha añadido, "no tiene precedentes y es una dejación de funciones".

En reiteradas ocasiones, el presidente popular ha criticado que Sánchez, en su carta abierta a la ciudadanía, ha dicho "cosas impropias en un primer ministro" europeo. Entre otras, ha señalado las "difamaciones" a las personas que en ella figuran, como los dirigentes de su formación; o los ataques "a los medios de comunicación".

Para el PP, es incomprensible que Sánchez anuncie una rueda de prensa para el lunes, cuando esta misma mana "en el Congreso" podría haber aclarado todos los "escándalos" en su Ejecutivo, su partido y "su entorno". Así ha reprochado Feijóo que Sánchez haya optado por publicar misiva en las redes sociales "después de haber estado" en el Hemiciclo "hace unas horas".

