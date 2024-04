Nadal - Blanch, Mutua Madrid Open en directo | Doble break del español que se acerca a la victoria

Rafa Nadal ya está comenzando con sus despedidas. El tenista manacorí vive, seguramente, su última temporada como profesional y estos días se despedirá del público de Madrid. "No aspiro a nada más que salir, disfrutar, divertirme y tener la sensación de jugar en un sitio donde he recibido un cariño inigualable. Si quieren hacer algo bien y si no, nada. No tienen que demostrarme nada".