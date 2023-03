Mayte Ametlla, la nueva enemiga de Lydia Lozano: el brutal enfrentamiento que termina en llanto

El último Viernes Deluxe sigue levantando ampollas en Sálvame, pero no por la entrevista del supuesto hermano de Anabel Pantoja, Pinocho, sino por la relación entre Lydia Lozano y Mayte Ametlla, que se estrenó como colaboradora en el Deluxe.

Ametlla, redactora del programa, era una de las tertulianas elegidas para la entrevista principal del día. Algo que parece no sentar muy bien a Lydia Lozano, habitual colaboradora de la versión nocturna de Sálvame y que fue relegada a las segundas entrevistas.

Por ello, Lydia Lozano se reencontraba con Mayte en la tarde de este lunes para hablar sobre este asunto, pero la conversación no terminaba del todo bien. Según Ametlla, todos los colaboradores del Deluxe, entre ellos María Patiño o Paloma García-Pelayo, la recibieron con los brazos abiertos. "Lydia no estuvo nada simpática", aseguraba Mayte.

Esto hacía saltar a Lozano, gritando que era "mentira" y que le dio la bienvenida en la sala de maquillaje. En ese momento, María Patiño saltaba, y revelaba la conversación que escuchó entre Lydia y los directores de Viernes Deluxe: "Ella le preguntó quién era la nueva chica en la oficina". Dejando entrever que le había molestado no estar en la entrevista de Pinocho y Mayte sí.

"No te vi con el afecto del resto de tus compañeros", continuaba Ametlla mientras Lydia se defendía sin éxito. "Te considero una de las mejores tertulianas del país, pero tienes una actitud un tanto aniñada", añadía Mayte.

Además, algunos de los colaboradores aseguraron que la periodista tiene una obsesión por la silla de Sálvame. "Tu representante ha llamado al Deluxe para que te pusieran. Se han levantado muchos teléfonos", apuntaba Matamoros.

Segundos después, Belén Esteban aseguraba haber visto llorar a Chelo García-Cortés por este asunto. "Lydia, yo he visto como a Chelo le quitaban la silla horas antes del programa para ponerte a ti", confesaba.

Tras los comentarios de sus compañeros, Lydia rompía a llorar, afirmando que ella no tenía la culpa. "Esto es una infamia", apuntaba entre lágrimas. "Se han dicho tantas mentiras, me da mucha rabia. Han dicho mentiras, es mentira lo de mi representante".

La que parecía ser la protagonista del asunto, Mayte Ametlla, tampoco ha podido contener su enfado, que también ha terminado en llanto y salida del plató. "No voy a participar en esto, no voy a participar en tus lágrimas", le reprochaba a Lydia. "¡Yo no tengo que estar aquí, me voy, yo no quiero participar en esto!", concluía gritando y saliendo del plató.

Por otra parte, María Patiño también se mostraba muy enfadada con su compañera. "Al final, Lydia siempre se convierte en la víctima. Cuando hacen halagos a tus compañeros no te alegras, eres incapaz, solo porque a ti no te han aplaudido".

